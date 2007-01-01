Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Лидер партии «Новые люди» призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей
Новость дня Общество

Лидер партии «Новые люди» призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей

С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
15.01, 18:45
0 391
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В своём выступлении на открытии весенней сессии он отметил, что люди устали от новых штрафов, блокировок соцсетей и других запретительных мер.

«Если завтра кто-то из депутатов предложит ввести “налог на налог”, люди даже не удивятся. Что реально удивит если мы пройдём сессию без единого закона, который делает жизнь труднее. И не заблокируем ни одну соцсеть. Люди это точно оценят», — сказал Алексей Нечаев.

По его словам, у людей в регионах растет тревожность. Это подтверждается данными опроса ВЦИОМ, который прошёл по всей стране, включая Калужскую область.

В итоге всё больше людей живёт без уверенности в завтрашнем. Нечаев считает, что в такой атмосфере сложно развивать страну.

Но виноваты в этом не люди, а постоянно меняющиеся правила и законы, которые мешают строить планы даже на ближайшую перспективу.

«Люди, у которых была вера в будущее и уверенность в завтрашнем дне, не боялись действовать. Они вывели Россию в космос и создали первый в мире реактор на быстрых нейтронах. Построили «Яндекс» и «Госуслуги». А в разгар санкций сделали возможным оплату улыбкой. И от таких новостей улыбок на лицах реально становится больше», — подчеркнул Алексей Нечаев.

Он призвал коллег по Госдуме в наступившем году “больше разрешать, а не вводить новые запреты”. Иначе ожидать развития бессмысленно.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Лента настроения
4 оценили
75%
25%
0%
0%
0%
0%
Партнёрские новости
eyJpdiI6IllsVVhtS1E0NlBLdFVtSjVFMWI0a2c9PSIsInZhbHVlIjoiVFlERjR4QzNKNHJpUzMrQTJjOW04Z0dmaVMyVGtDUjUrbk1pTWkyMEx2NmZaSy9pWEtDVElHNHNSdUorZEt6Ui96VjlaWlVPaWJyWXFmU3ZTcXJjRjRkbnJ5WG05bjIvaDBOaDFLc1VURkdUTGdDVDhxZTRSdklUV0VnaExCMjRTUFhrbTFEdE9vOEJlODFKY0xYYmNYc3NwVUJZUDhiMm81MzZ4Yy9FODdJUGZwZGZiR0hWeVIyd050eEtEMTkvWlkxZ2VNWVpncTVReHlianpjSzgyMnE1Nll6aHRWU3Q0OVgrR0MxNCtFWmJhbUZ3LzlUUnFZSUtNd21vRU1vMGJ1NnB4bTM2NW5UV1JMcGpQZEg3ZEhVc0w5R0xNczFMdW93SndVZjNOMnZJY3h6aVNBMU81YVVLTUtqSVdKZ01wa0JQclZZeFlUcEVFTFRseU92R0F0UmF5VkJqVEFBeXpyUHhvOG9sOGhFMmV4N1V4TzZiQVF0MzNqNUV2Ym5sRlFwV0IrcEkwNjRmWmdYTXBEWjJJYWZDU041cTZrbERtV2xLVVRxa3hGMEV1VFdBeG90SzczWGJVMzlJVXRybiIsIm1hYyI6ImVjOTQyYWIzNGQyMmRhOTdmNjFmMWUzY2UwNzU0NTU4ZmEzNTE5ODA2YTcwNmRjNTAzZTE0MjZjNzc4M2FkZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imx5dXh0cHJXdjFaR3JiRGc3SVpabmc9PSIsInZhbHVlIjoiVlkzczQwVkRTVnNuQUY4R2gyVjIyS3ZTZ2hQaWdabFkvaHlMdmU0THIwc1JsVFp1ZUFNajBoQ3ZZN3d3cWh1ZmE0YXpleWdXVlpuVnZIeWduTmJzQ3J0ZTNPeHJITFdEdFhZRkFKb0t1bmFSK2labGhxY3hHWVdTa2MyOWxFeWJvRU5VN0tkbFJaQUd6UTR2UXppSDc3dUVFSytWQ09UOTArcElDV0VaVUJFWmh2SW0yaks2OTd5WFVWTXlIdGQxR3B5YU5CZ2c2N3EzTCszRVJCREdsNlFVUjQwSGptRUF1bnRSaHRQUHVBUkZ4N0Yyc25QMC9OWDJXUTZ2UGJOM3VONlE4QTNJL0VZVTZNYWZCRTd5NTdWdWtOL2Z1am9ENGFkaWRkd2dDaTRkTkt1Y0d6VzVhcEU0QWMrYXQ3K01acVArdW4zU09pOWEyVmQzTkY5bjZZZE5ZYUZrZ2IwRzRLMzFnb1Yvc0ViWFlmcWZFWnBDeWFITUl5RVhncUc4Mms5T2pWbUFscXJVdmgycVNDakZ2ZnllR3Z2WitJdGVxMXByTS92amdHSUNzS1FMRTRzb1d5bTc4NmZFeERod2MwdUJIY3htV2ZlUy9zNTRRQklxTGE1M0FiZzBEbXZWNXB5SFhtUkN4S1VEVExpS2FGZjRnYlBRV3FqS053b0x0ajdVUjVNYkR5ZzhWbVRzVktYMkNmQ3dYK3Z5R1NYQTkxNVBUc1RCeVdLNTN6dTJMR1Ric3kwbDFhMUZuNkdEL052c1V6dW40MkdRSlVtOUxjTXZxcFdXNUFsclAxL1pnSlR6cW9CV1ZSS2hZUy9Dd0djb2VRZ1o1TU1pdkdKZCIsIm1hYyI6Ijk2YTFiNjI5OTgzMjc3OGI1NTFmMWIwYzM1M2E4MTVlZWY5YTg0ZTZjN2U0NmFhYmM4ODllODYyNDZkYmQzYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+