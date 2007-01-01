Почти половина калужан выходила на работу, несмотря на болезнь

Более 47% трудоустроенных жителей Калужской области признались, что за последний год ходили на работу, будучи больными. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения региона.

Чаще всего игнорируют недомогание женщины — так поступили 50% респонденток, тогда как среди мужчин таких оказалось 44%. Также выяснилось, что горожане с высшим образованием чаще идут на работу с симптомами болезни, чем те, у кого среднее профессиональное.

Интересная закономерность наблюдается в зависимости от уровня дохода: среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, на работу с болезнью выходят 52%, а среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, — только 42%.

При этом максимальный размер дневной выплаты по больничному листу в 2026 году составляет 6 827 рублей. Большинство работодателей — 72% — не доплачивают сотрудникам сверх установленной государством суммы. Лишь в 8% компаний предусмотрены доплаты до среднего заработка, в 2% — до оклада или фактической зарплаты, ещё 4% руководствуются индивидуальным подходом при принятии решения о дополнительных выплатах.