Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Волк попал на фотоловушку в калужском лесу
Общество

Волк попал на фотоловушку в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
15.01, 11:27
1 650
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 15 января, запись выложил заповедник «Калужские засеки».

- Самый осторожный и скрытный из хищников заповедника, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Длительная история сосуществования с человеком, неустанно охотящимся на этих хищников, приучила волков избегать любых следов присутствия людей. В заповеднике волков никто не беспокоит, поэтому тут волки достаточно толерантны к работе инспекторов охраны и научных сотрудников, но на глаза людям всё равно стараются не показываться.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpyOTBhbHpQYnVYamlESW1UUEx0QVE9PSIsInZhbHVlIjoiRG41c1JhSlJsb003RFFoWUUyTXZ3N1NGSksyUk1WSlU5VWh1eGdKQjRFVXhGU1c1blJDNllaSHRDR0ErWXh1amFRaVBCZ1JBa25DQUpwZjRwMTc1Wmo0eHVlSDBtVGFsQkJKamcxNENFV1BjVGRPMkVyWTkvckNZdWtlazZxUENrZHZ2aHcxWmtkMDlhZUZiMmlQellWNzJEa3htWGJyaXNrVXZlTi9ONlhzcDhKOXN4YysyYVRlMm9Yb1FzS2V2aTRaVnNyN1RqRjhrWnY4VFNkcFRIQVo5TG1yYjFBUDlLVEtsbDBNWm9EQXRCUWRVZXRYRFM5QTltalNnSVBNelJ0N3JOVy9JUVdTV0t3VmVPcHhzYTZkbEViUnp5MHhHOUtKaDVsbUNTTkttZlZyZU1jL3o1dmVtQ2lxdnRkbXdQQmlnenJiUENiNXpLRnhlTEFmckJEZ3p6VUFkR3ZyVVc4Z0Q5a0VaSmdCdVZCYUdPMmZQRUR4cVJzTlJRQS9mbzdWY2VER2l3MVErYTcxUkhvL3JaYVVYdHI5OGJHUzg0WldCR1RLUXlscjBiR0hFVjE5azg0SjhEa3FOc2x1WSIsIm1hYyI6IjAwMmE0ODdmNDhlM2M2NDZkYjEwMmZiYjgyNTQ1YTgyMDQ0ZTRlZGY3ZmM1NzAzNzQyYTY5YTcwM2Y3NTMzYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVhV2NFV0xhaGVvei9kUTExeEVlZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFZoNkh0cTlpWTRnZXhVc3YwcXRicmQwMVhUTjdJTW1nVlpUcEs0d2xuK2JRNDRwSk55TisrSmIxVTB5aHdRVjhaaWNCYjRZb3oyN1RxR0FCRFBPci9pNzVmcjA0WFdrSnRGQmtUT09wR2ZKN0ZvQURiaDBDdlkvOXJtN1FtaFdMd2lWdGRRUWRJU2JQYWtqWWUwZTUxcW9OcW9UbldTRFg3V1RWdTROdHRpQ2REdWFWRmZVM3puSU0zNlRDN3FqakJOdUxqNVBaWDdYOU9FVzVTRkR4ZHljb0xwVWYyY0RUZU9kSlFjbjJrN0kxK0pLTXM2bTA0VU5TS0FFWWZjTkNzN3Y1Z0JUa3JZNWNGQUhEeEZCSVJReVVnTXBNZ1U4dURNWXBDS2ppUkplUXMvZ3FsYWp5MkdrTjUyNWN5QkpjSUZTZkVNS0tBUzJ6QWkwaGkzQlIrNms1OVArYnpnNHN4cDVYRHhaSWxQekNSSUoxWk5VVUs3dGNvQkZCY0JvQXlOZDRiSUNQeEE3MWhNR3BOTU41eFgwbUlsUGJPNVlZd0QrdUVGaGNJM0hoYmVJWXZsNzZBdk13b0F5T25kRG8xWTBSblY1U0pMS0pCOVJnZUIvamhLNVNRM3BuaHRoNGNpc2JySVd2dFRDL2ZqQXpsRkFGUWtPQUFlL0pxQnF1WEgrRDNEVDZ0UFdVQkxFNDJ0N01xeDdBNjdyMmREZFZGL21sU0pqVUNzeTRGaVNXSGhMd0ZYc2RQQmEzRnlRU3VjYWRSOTQ4WG1JZjVlbHdaYjArZitjd2VKcFptU05KblZaU2FzYlNQbmFjcjRmOTJUNjhLQ0xDays5Y2lLcSIsIm1hYyI6ImJjM2U0YzhiZjRkZWJkZWU3ZWFhZDRkMjRkMzJiOTkwYWMxNjc4OTk4YmE0MmUwOTExMmExNWRkODNiZjViNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+