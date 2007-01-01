Волк попал на фотоловушку в калужском лесу
В четверг, 15 января, запись выложил заповедник «Калужские засеки».
- Самый осторожный и скрытный из хищников заповедника, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Длительная история сосуществования с человеком, неустанно охотящимся на этих хищников, приучила волков избегать любых следов присутствия людей. В заповеднике волков никто не беспокоит, поэтому тут волки достаточно толерантны к работе инспекторов охраны и научных сотрудников, но на глаза людям всё равно стараются не показываться.
