Как выросли детские пособия в Калужской области

С начала 2026 года в Калужской области увеличились размеры прожиточного минимума, что автоматически повлекло за собой рост выплат по единому пособию для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин. Отделение Социального фонда России по региону уже провело перерасчёт для всех получателей — изменения коснулись почти 59 тысяч детей и более 1,6 тысячи будущих мам.

Теперь пособие для беременных рассчитывается исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения — он составляет 19 817 рублей, а для семей с детьми — из детского прожиточного минимума, равного 17 636 рублей. Само пособие назначается в размере 50%, 75% или 100% от этих сумм в зависимости от уровня дохода семьи.

Важно: хотя перерасчёт сделан с 1 января, повышенные выплаты за январь поступят на счета получателей 3 февраля — таков порядок: деньги за прошлый месяц перечисляются в начале следующего.

Кроме того, из-за роста прожиточного минимума изменился и критерий нуждаемости. В 2026 году, чтобы претендовать на пособие, средний доход на одного члена семьи не должен превышать 18 181 рубль в месяц.