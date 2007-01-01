Обнинск
Кировчанин получил два года колонии за хулиганство
Общество

Кировчанин получил два года колонии за хулиганство

Евгения Родионова
15.01, 12:20
0 354
В четверг, 15 января, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным за хулиганство.

— 30 марта 2025 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на автодороге в районе железнодорожного переезда, расположенного на территории Куйбышевского района Калужской области. Он преградил своим автомобилем путь трактору. Потом он вышел из машины и выстрелил из охотничьего ружья по трактору, на котором в этот момент передвигались двое мужчин, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общей режима.

Охотничье ружьё изъяли. Также мужчина заплатит компенсацию морального вреда на сумму 100 тысяч рублей.


