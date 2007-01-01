Обнинск
-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жители Силикатного не могут добраться домой из центра города
Новость дня Общество

В Калуге жители Силикатного не могут добраться домой из центра города

Дмитрий Ивьев
15.01, 11:13
0 128
Фото со страницы губернатора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О проблемах с движением транспорта рассказала наша читательница.

По ее словам, вечером 14 января пришлось долго стоять на остановке на улице Кирова.

Еще одна калужанка рассказала, что полтора часа ждала с ребёнком транспорт на остановке «Улица Бутомы», но в сторону Силикатного ничего не было. В итоге её довёз водитель белой «Шкоды», которого она попросила поблагодарить.

Ситуацию с транспортом на Силикатном 15 января прокомментировали в администрации Калуги:

- В настоящее время на маршрут № 10(л) обслуживает 6 единиц троллейбусов, на маршруте 10 - 6 единиц автобусов, маршрут № 81 - 10 единиц автобусов. Весь подвижной состав находится на линии. Из-за дорожной ситуации, а именно заторов, образовавшихся в связи с ужением дорог из-за снега на всем пути следования маршрутов, движение общественного транспорта осуществляется с отклонением от графиков. В межпиковое время - от 5 до 10 минут, в утренний и вечерний часы пик - от 10 до 30 минут.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNJTnJYMW1sSG5CRlhhVkhGQ2VsRGc9PSIsInZhbHVlIjoiOU9Kbnk5NkltZTFqY3VIV2hiYzAvbVBObDlkck9aRFI0anR3VmpUSmZXRm1vT3Y2d21iWE9JY1dycGdZZCtBeUJjSnBleW0vRk9NdWxoRnp0azFJMHB1TXlMVnpwcU1IcDEwa29hcUlub0pDZ2J2SWZyaFlDVm5IdDNWNmQ4cndOU3VmNG10Qk05Y1RTeTJFMFpUUFJBcTVyaUd4SUp4RW9NbTlCZXlXUU5ja1NDSTZ1WWhFaEd5cS9SL0FzNGxhUFV2ZHdHZVhVczZaWkNqZk5MZHpibmx1Ym9PWmNpZ3FST1JQK0tKVkhBNnlEaXpueWlrMVJuS3FGT0JOanlERWdlLytITU83amZsSS9nR0s1WXdNa0xTVHhuTlVIYWltVUFTSXN0VnNtV2lTN1N3UTMwWlF1L1JMcXgwUE12US8weDFtZGxZZXZ2OEIraXMrU2U2c2dib1hQZ2UrV3ArdXZRTUVUbHc4SnZzV0lVL1VlbEY3aVBaQ0ZFVFc3WmFIVDBsNXUxWXJyRlZwckx1WGI3YXlWV3hMbEp0bFl0ZTNhS2VDUlFzOU8reTY5b3FQSDlLTWNhZVJQNkZaSDRURSIsIm1hYyI6IjM2ZDAzYzRkNWIzYjNhOGY2NTU2ZDYyNWUzODkyZjA3NmIzNGJmMzlkZGQ0YWI3ODA2Y2Y3MjUzZjNiYjZjNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpjdDdib0xEU2p4TnZweUpncmc1UHc9PSIsInZhbHVlIjoiNWxtdW5hRkVZUmlKUGtRUWp3SkxKV2htN2ZHVjhjK1Ntank1SU51VEtJWUo1bEtFN2V3ZGQvV3BWbXcreFZzM1VzNUtXSzU4bENnQzRvdnN2bTFPeHA0M3BVQXFPQ0txcVRhNmRuN1o4cVFsUXB2YVZXRzl0MnhFU1lzbDUzZ0dPQ0RFUzlkMkhaeEVLTVByYTg5dG9xdDBtaDhSOEJFck5ZWkZiL1FOanhrMVN0MlhGUTduRHAvU0hsSDhQdGptZzZqVnY3RjE3WjVVRTdPWlRIelRYalV6ZjlkV3V2bjNVcE13emFSenR6UjZFc1h6SmE1NzR5N1lmTUV0WXhEN3RTZFJjenhFZzFoODJQek5nUnByQVFSSEZGVzRid2JUc1Q4UDVwVm9zSUNyUnhPaVlLWkMvMWJuVjBZU2tTTkI5MzMyLy84YWRHZzFWVDdxNDhhejFQWFN3eFE3azZTWXhDWll1cCt6OUdCVEpQOXl2OUlacVozR3hoTWpPWVh1MWs4eXBQbFliOXU5VDVtRzBiekJNQzBZNnNQZVBNR1owVjBpSzNrTFJIWExBZkpwU1Z0aTIyY0dhU0xTQzJuY205RVUyQmVnN1Rqd0ltYktBeUdmcmc3ZS8wWjJDc1pkV2ZQV2tBZ3VXOU5rUmdqMytwTTB0dCtyTHQwTHlqL0FjalB2b3RaN1JtV2xFcXJKME5oaGxob093bjE4M2JmM0hzU2Nubjk0MFF5MFNxQ1BvVlA1QzBEc0RzSHhWWFFjRnlZRU5JNWNkbzE2WE51RzVrU1VnN2hxa1hQMy9jcmF3aFdGM01wRzc2YUpGcHlESGhyUE9yODdwK1AySlA2SCIsIm1hYyI6ImEwZDYxMjIyNThkMjg0YzczZWQ4MDc0YjExMzFmMmM1M2ZjNzBkOGEzZjFmNTYxOGE2ZjRjYzMzMzhjM2ZmZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+