В Калуге жители Силикатного не могут добраться домой из центра города

Фото со страницы губернатора.

О проблемах с движением транспорта рассказала наша читательница.

По ее словам, вечером 14 января пришлось долго стоять на остановке на улице Кирова.

Еще одна калужанка рассказала, что полтора часа ждала с ребёнком транспорт на остановке «Улица Бутомы», но в сторону Силикатного ничего не было. В итоге её довёз водитель белой «Шкоды», которого она попросила поблагодарить.

Ситуацию с транспортом на Силикатном 15 января прокомментировали в администрации Калуги:

- В настоящее время на маршрут № 10(л) обслуживает 6 единиц троллейбусов, на маршруте 10 - 6 единиц автобусов, маршрут № 81 - 10 единиц автобусов. Весь подвижной состав находится на линии. Из-за дорожной ситуации, а именно заторов, образовавшихся в связи с ужением дорог из-за снега на всем пути следования маршрутов, движение общественного транспорта осуществляется с отклонением от графиков. В межпиковое время - от 5 до 10 минут, в утренний и вечерний часы пик - от 10 до 30 минут.