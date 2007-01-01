Обнинск
Ушла со своей должности заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова
Ушла со своей должности заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова

Дмитрий Ивьев
14.01, 12:46
Она переходит на новую работу в научной сфере, сообщил 14 января губернатор Владислав Шапша.

- Благодарю Татьяну Николаевну за результативную работу, вклад в развитие Калужской области, - заявил он. - В прошлом году трижды представили проект международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «ОбнинскТех» на уровне Президента России. Наш регион укрепляет свои позиции среди лидеров научно-технологического развития. В 2025 году смогли привлечь гранты общей суммой порядка миллиарда рублей на инновационные проекты калужских предприятий.

Теперь работой, которой занималась Леонова, займется другой замгубернатора - Константин Горобцов.

