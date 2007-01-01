Обнинск
Общество

Каждый десятый калужанин готов получать зарплату в цифровых рублях

Дмитрий Ивьев
14.01, 11:43
С 1 сентября 2026 года в России начнётся массовое внедрение цифрового рубля — новой формы национальной валюты. В преддверии этого события сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активных жителей Калужской области, знакомых с концепцией цифровой валюты.

Выяснилось, что 11% респондентов готовы полностью переводить свою зарплату в цифровые рубли. Ещё 8% согласны получать в такой форме хотя бы часть дохода. Однако большинство — 70% — пока выступают против подобного нововведения.

Мужчины оказались чуть более открытыми к переменам: 12% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом виде, и 10% — часть. Среди женщин такие показатели ниже — 10% и 6% соответственно.

Особенно лояльна к инновациям молодёжь до 35 лет: 15% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях, ещё 8% — часть заработка. В возрастной группе 35–45 лет таких всего 7% и 5%, а среди тех, кому за 45, — лишь 5% и 3%.

