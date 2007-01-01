Обнинск
Где в Калужской области окунуться в прорубь на Крещение

Дмитрий Ивьев
14.01, 11:15
0 131
Православные будут отмечать праздник 19 января. Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало список мест, где верующие смогут залезть в ледяную воду.

Калуга:

  • Яченское водохранилище (с 20:00 18 января),
  • Сероводородные озера,
  • Источник у деревни Колюпаново.

Бабынинский район

  • с. Тырново, купель.

Боровский район:

  • Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт.Николая, купель.
  • д. Тимашово, иордань на пруду.
  • Боровск, храм Покрова Богородицы на Высоком, купель.

Дзержинский район:

  • Купальни у святого источника монастыря Успенская Тихонова пустынь с. Льва Толстого,
  • Полотняный завод, берег реки Суходрев (территория сквера у кафе «Гончаров»).

Думиничский район:

  • с. Усты, купель при храме,
  • с. Хотьково, купель при храме,
  • д. Думиничи, купель.

Жиздринский район:

  • Купель в с. Студенец.

Жуковский район:

  • с. Оболенское, купель и родник при Храме св. Николая,
  • Жуков, ул. Ленина в районе дома №160, купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы,
  • д. Воробьи, купель «Петровский родник»,
  • с. Никольское, купель,
  • Купель при роднике д. Машково,
  • Иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,
  • Белоусово, купель при Храме в честь преподобномученицы Елисаветы,
  • с. Буриново, купель,
  • д. Кутепово, купель.

Износковский район:

  • д. Клины, оборудованная купель на роднике.

Кировский район:

  • Киров, район Воскресной школы на нижнем водохранилище.

Козельский район:

  • д. Подборки, купель, храм Успения Пресвятой Богородицы,
  • с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь,
  • Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь,
  • с. Клыково Монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь.

Куйбышевский район:

  • д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице).

Малоярославецкий район:

  • Малоярославец, Свято-Никольский-Черно-Островский монастырь, купель,
  • с. Спас-Загорье, Храм Преображения Господня, купель,
  • Малоярославец, ул. Островского, купель,
  • с. Недельное, купель Храм покрова Пресвятой Богородицы.

Медынский район:

  • д. Елешня-Вторая, иордань на пруду.

Обнинск:

  • Белкинские пруды, иордань,
  • р. Протва, иордань.

Перемышльский район:

  • с. Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь,
  • с. Ильинское, купель в храме «Шаровкин монастырь».

Спас-Деменский район:

  • Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения.

Людиновский район:

  • Людиново, оз. Ломпадь (район здания ГИМС МЧС России).

Сухиничский район:

  • Сухиничи, купель ключ «Баевка»,
  • Купель д. Волково.

Тарусский район:

  • Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,
  • Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, (купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»).

Хвастовичский район:

  • д. Буки, купель Буки,
  • Купель п. Малиновский,
  • п. Еленский, купель Святой колодец,
  • Стайки, купель за школой.

Юхновский район:

  • Юхнов, иордань на городском пруду.

