Где в Калужской области окунуться в прорубь на Крещение
Православные будут отмечать праздник 19 января. Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало список мест, где верующие смогут залезть в ледяную воду.
Калуга:
- Яченское водохранилище (с 20:00 18 января),
- Сероводородные озера,
- Источник у деревни Колюпаново.
Бабынинский район
- с. Тырново, купель.
Боровский район:
- Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт.Николая, купель.
- д. Тимашово, иордань на пруду.
- Боровск, храм Покрова Богородицы на Высоком, купель.
Дзержинский район:
- Купальни у святого источника монастыря Успенская Тихонова пустынь с. Льва Толстого,
- Полотняный завод, берег реки Суходрев (территория сквера у кафе «Гончаров»).
Думиничский район:
- с. Усты, купель при храме,
- с. Хотьково, купель при храме,
- д. Думиничи, купель.
Жиздринский район:
- Купель в с. Студенец.
Жуковский район:
- с. Оболенское, купель и родник при Храме св. Николая,
- Жуков, ул. Ленина в районе дома №160, купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы,
- д. Воробьи, купель «Петровский родник»,
- с. Никольское, купель,
- Купель при роднике д. Машково,
- Иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,
- Белоусово, купель при Храме в честь преподобномученицы Елисаветы,
- с. Буриново, купель,
- д. Кутепово, купель.
Износковский район:
- д. Клины, оборудованная купель на роднике.
Кировский район:
- Киров, район Воскресной школы на нижнем водохранилище.
Козельский район:
- д. Подборки, купель, храм Успения Пресвятой Богородицы,
- с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь,
- Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь,
- с. Клыково Монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь.
Куйбышевский район:
- д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице).
Малоярославецкий район:
- Малоярославец, Свято-Никольский-Черно-Островский монастырь, купель,
- с. Спас-Загорье, Храм Преображения Господня, купель,
- Малоярославец, ул. Островского, купель,
- с. Недельное, купель Храм покрова Пресвятой Богородицы.
Медынский район:
- д. Елешня-Вторая, иордань на пруду.
Обнинск:
- Белкинские пруды, иордань,
- р. Протва, иордань.
Перемышльский район:
- с. Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь,
- с. Ильинское, купель в храме «Шаровкин монастырь».
Спас-Деменский район:
- Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения.
Людиновский район:
- Людиново, оз. Ломпадь (район здания ГИМС МЧС России).
Сухиничский район:
- Сухиничи, купель ключ «Баевка»,
- Купель д. Волково.
Тарусский район:
- Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,
- Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, (купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»).
Хвастовичский район:
- д. Буки, купель Буки,
- Купель п. Малиновский,
- п. Еленский, купель Святой колодец,
- Стайки, купель за школой.
Юхновский район:
- Юхнов, иордань на городском пруду.
