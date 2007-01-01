В Калуге защитили социальные права 8-месячного ребёнка участника СВО

В среду, 14 января, в прокуратуре города Калуги сообщили о проведении проверки по обращению местной жительницы в интересах её 8-месячного ребёнка.

По данным ведомства, отец ребёнка ещё до рождения уехал в зону специальной военной операции и погиб при выполнении боевых задач.

— Брак между погибшим и матерью ребёнка не зарегистрирован, из-за этого у заявительницы отсутствовала возможность обратиться в интересах несовершеннолетнего ребенка в уполномоченные органы за получением мер социальной поддержки, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта отцовства военнослужащего.

Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда и предоставление мер социальной поддержки ребёнку погибшего.