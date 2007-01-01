В Калужской области ночью объявляли ракетную опасность

В Калужской области на короткое время был введён режим ракетной опасности. Об этом сообщили в ночь на среду, 14 января, через официальное приложение МЧС России.

Жителям рекомендовали немедленно укрыться в помещениях с капитальными стенами — например, в подвале, ванной комнате, кладовой или коридоре. Тем, кто находился на улице или в автомобиле, советовали как можно быстрее добраться до ближайшего здания или другого безопасного места.

Позже в том же приложении поступило сообщение об отмене режима: «Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Калужской области! Можно покинуть укрытие».