Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области ночью объявляли ракетную опасность
Общество

В Калужской области ночью объявляли ракетную опасность

Дмитрий Ивьев
14.01, 09:36
0 767
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области на короткое время был введён режим ракетной опасности. Об этом сообщили в ночь на среду, 14 января, через официальное приложение МЧС России.

Жителям рекомендовали немедленно укрыться в помещениях с капитальными стенами — например, в подвале, ванной комнате, кладовой или коридоре. Тем, кто находился на улице или в автомобиле, советовали как можно быстрее добраться до ближайшего здания или другого безопасного места.

Позже в том же приложении поступило сообщение об отмене режима: «Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Калужской области! Можно покинуть укрытие».

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
6 оценили
0%
33%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkM5Mm9jekN2Nk1CblBndlc5NGlaSHc9PSIsInZhbHVlIjoiY0tLMS80V1p6S0ZoWTJWTG4zVllpcDNSNWlXeCtiNHkxeGZlL3ZnNnoybG9vSzRQV1dNSzIxdWNuL0psRExNOURxMmNPS2kwVnRXdTJPZEppYk5sRzlROWFkNHR3RU4za2VkWFN6bEU4ZjZtRXhWdTJldFB2STE0SjhjVFRZVjNRYWhVdDhONHoxSlhyVTBQQnhFMWlDclFHYmZRVlNZKy92cUdqNmRBUGd4c2habXFvSXBaSVRvTmNPNVRRcUszc0s3TENkcHRMcEh1cFFyTGNQb1oxUWE3WWJMMWg4SG9DV3ZFTnVQRlpBam9pOWdQVm44cFpLa3MwK3k5NVNaNWp0cmZldXpzekx3WnZORTdxWFBLblRqdzRUV2NQbUZqa3FFRnEyMC9HNVhaOFFUSjVlamM3U3gxeGRocU02N3diK0pWdlJIUG9PRlBtY2NRdFRqUkZJQ1NFbCt4SWF0eDFEU09QQUU1dXdYNXMrc0ovVWhJMTk5WEtldnI1UlB1MjJLYTJTVFY2cFFiYmExcSt2a1dvRzF1NkdhbWZmeVlOZ1JQY0pVb2Q3YU4vbWVOTWtZVlErSDNtNmpYQk1pRiIsIm1hYyI6IjAxNmQ4NmI5ZTJiYTk3NTE0M2Q4MTJkNDFkNjIyMjAzZTdhMzI3NmFhMDc2YTM0ZWQwYzcyMGUyNjk0ZmNhNTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikl0NWRkM0dwaXRNN29seEx4N3Y5K1E9PSIsInZhbHVlIjoicW1yMGtaUWxCMWZuakZmRzNHK2pjUWxTN3l0Wk9NblFEb0pQMGpuSlRrWTFaNzdlakQwMUErUmNWRmFXdE5kYmNDZU52YkRkNGpLSThiZ2x0RFYrMXIycDQrRk5nWndIY0dHaXpYbHhMb0FhdGNmMksvaHBUNTRiZ1NSakFNTzFITVpMTDNoNnZuN1NURDRidW1VdnQ3N0JYOXhWbjZhWEc1eFZ5T0RYM2N1c3RtRUVDRkJsT05YTXdkMWtmWTlFMnRTQlJyejJ5N05rMG0vbisvdm1wd1Nrays1N0ErYjVXYkdpK09IOE9kVHQ1elZGTlBrUnRNTXpMbVdqdDdGL3BZb0VtWnhBOFE0QkROWjNWak4zV2xKYnkvdTA1SDNDMlhyNjBZelFPZHFGSGRyTUlMbmtIWTBSM2p5MjdyaHk1V2JVRTRhOFFYNUdOUUIvVWMxRXAzeUxoRGtsM0N0N3BrTk03UDlxakpqZkU3Z1FxTHg0ZFIrOFJ1YzNFV05EeGJma2grRHgvS3JhbnppWGllU3JwYis2amN5NWdyVEdBdnZmM2JVOVYybHN2ZzVEVFpUSWlBMnpoc1JRandPbGgwV2NKeXpjcDVqTVorbzFTczJFSmt3T29JekZlVkhmN3BzUzFJTHZJdCtBRnhMVU9XVVQraGlNOHlDTWt0eWRlR0hMaTFubE1lenJXdm9saEowNXk2S3VINnZ0ODU4bEZNdThpVWhVK2dmTTRoeEkrZDBvL1VaZFZJb3E0UUdtbXdSaXNDWi96bWlXbGo5OXo5QmZIQ3ZtbUtTUDZlZm4xbVZNeWtVdTFFend1M29ja0F3ZFJCT2xEVjN0WGNmcCIsIm1hYyI6IjVhN2UyM2Q0ZGNhYThkODNjYTg0YmIyNjI0MTA0YTZiOWY5NGJiNGVjZjk5NDRhNzBhN2I3NGUzYTg4YjZiODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+