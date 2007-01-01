Житель Калужской области заплатит двум пенсионеркам 25 тысяч за оскорбления

Во вторник, 13 января, прокуратура Мещовского района сообщила о взыскании морального вреда с мужчины в пользу двух женщина за оскорбления.

По данным прокуратуры, мужчина оскорбил двух женщин пенсионного возраста.

— В июне 2025 года между жителем Мещовска и его двумя соседками произошёл конфликт. Мужчина оскорбил своих двух женщина, - пояснили в ведомстве.

Мужчину привлекли к административной ответственности за оскорбление.

Прокуратура района взыскала компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.