В Калужской области чиновник получил штраф за долгий ответ
Во вторник, 13 января, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица за нарушение сроков рассмотрения обращения местной жительницы.
По данным ведомства, заявительница обратилась в отдел по вопросу ненадлежащего содержания зелёных насаждений.
— Местной жительнице не направили ответ на обращение в установленный законом срок, - пояснили в прокуратуре.
Возбудили дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации Дзержинского района.
Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
После проверки прокуратуры на обращение дали ответ.
