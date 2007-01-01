Обнинск
Общество

В Калужской области чиновник получил штраф за долгий ответ

Евгения Родионова
14.01, 09:00
Во вторник, 13 января, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица за нарушение сроков рассмотрения обращения местной жительницы.

По данным ведомства, заявительница обратилась в отдел по вопросу ненадлежащего содержания зелёных насаждений.

— Местной жительнице не направили ответ на обращение в установленный законом срок, - пояснили в прокуратуре.

Возбудили дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации Дзержинского района.

Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

После проверки прокуратуры на обращение дали ответ.

