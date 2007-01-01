Количество онлайн-встреч у калужан за прошедший год выросло в два с половиной раза МТС совместно с платформой для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк проанализировали деловую активность калужан в 2025 году. В Калужской области пользователи провели онлайн-встреч на 143% больше, чем в прошлом году.

При этом длительность общения калужан сократилась вдвое: продолжительность созвона в среднем составляет два часа.

Эксперты связывают эту тенденцию с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают коммуникацию, взяв на себя рутинные задачи. Из всех ИИ-функций пользователи в Калужской области чаще применяли размытие или замену фона.

На втором месте — автоматическая расшифровка встречи (увеличение в 8 раз). На третьем — применение аватаров, масок, бьютификации (+344%).

Также в сравнении с прошлым годом калужане в пять раз чаще использовали шумоподавыление, а саммари — в 4.

Набирает популярность и ИИ-ассистент, который помогает анализировать онлайн-мероприятия и отвечает на вопросы.

«Рост онлайн-коммуникации — это реалии сегодняшнего дня, когда многие деловые вопросы решаются в «удаленном» формате. Через специальные сервисы можно организовать созвон буквально за пару кликов в любом месте. А такая ИИ-функция как шумоподавление устранит посторонние звуки, что позволит собеседникам отлично слышать друг друга. Саммари сформирует основные тезисы из диалога, поэтому не беда, если у вас нет под рукой блокнота или вы в дороге – цифровой помощник сделает все за вас», – рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

В целом за год на платформе прошло более 7,6 миллионов мероприятий — в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Суммарное число подключений к онлайн-встречам и вебинарам составило 50 миллионов, превысив в 1,4 раза показатели предыдущего года.