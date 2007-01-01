В Калужской области выросла средняя зарплата
В октябре 2025 года она составила 92 897 рублей, сообщили в Калугастате.
Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.
По сравнению с сентябрем зарплата увеличилась на 5,9%. За год рост составил 14,9%.
Самые высокие доходы в Калужской области в октябре 2025 года были в страховании и финансах (130 тысяч рублей), в строительстве (122 тысячи), на обрабатывающих производствах (115 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (115 тысяч).
С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 87 223 рубля.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь