Главная Новости Общество В Калужской области выросла средняя зарплата
Новость дня Общество

В Калужской области выросла средняя зарплата

Дмитрий Ивьев
13.01, 15:15
В октябре 2025 года она составила 92 897 рублей, сообщили в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с сентябрем зарплата увеличилась на 5,9%. За год рост составил 14,9%.

Самые высокие доходы в Калужской области в октябре 2025 года были в страховании и финансах (130 тысяч рублей), в строительстве (122 тысячи), на обрабатывающих производствах (115 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (115 тысяч).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 87 223 рубля.

зарплата
