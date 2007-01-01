Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Что калужане загадали на 2026 год
Общество

Что калужане загадали на 2026 год

Дмитрий Ивьев
13.01, 08:40
0 345
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Жители Калуги поделились своими главными целями на предстоящий 2026 год. Согласно опросу сервиса SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения региона, большинство калужан хотят уделить больше внимания здоровью и близким людям.

Треть респондентов планируют заняться спортом, столько же намерены проводить больше времени с семьёй и друзьями. Почти каждый третий считает важным наладить личную жизнь. Четверть опрошенных хочет развивать хобби или продолжить образование, а каждый пятый мечтает кардинально изменить что-то в своей жизни — от питания и мировоззрения до переезда. 

Ещё 19% обещают себе чаще отдыхать, 15% — закончить начатый ремонт, 11% — выучить иностранный язык, а 9% надеются избавиться от вредных привычек. Небольшая часть — 7% — даже планирует сменить круг общения.

При этом интересы мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще ставят перед собой цели, связанные со спортом, хобби, саморазвитием и переосмыслением взглядов на жизнь. Мужчины же делают больший акцент на личных отношениях и чаще говорят о желании отказаться от вредных привычек.

Молодёжь до 35 лет особенно активна в стремлении к переменам: 37% из этой группы хотят заняться спортом, 33% — учиться, а каждый пятый мечтает освоить иностранный язык. Люди 35–45 лет чаще других говорят о желании уделять внимание близким, наладить личную жизнь и просто больше отдыхать. А те, кому за 45, чаще планируют развивать хобби, делать ремонт и бросать вредные привычки.

Уровень дохода и образования тоже влияет на приоритеты. Например, калужане с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще обещают себе проводить время с близкими и учиться отдыхать. Те, чей доход не превышает 80 тысяч, чаще задумываются об изменении мировоззрения и изучении языков. При этом люди со средним профессиональным образованием склонны выбирать спорт и хобби, а обладатели высшего образования — чаще думают об отдыхе и иностранных языках.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5EZ1pXVTQrYWYwMFRQT00rNjJ1NkE9PSIsInZhbHVlIjoiM3dJbEliWnZuMFBYZDk4bU9sT0ZjUWdCWkl6bTlMOS9ydXhZcGQrcDJ3K1VETmJ6THBLWHpMWGc5ZENGTEc0ei9FelJEZ0p2eHdpMlFtQjQwTjYyZWQ4M05XMU9IVGNZdU1CVUI2MWM4aHUyL1JHOWVWZmFSQm5VdHRRTU03TncyNk5mRUNQQ1ArNC9zbWNRY203MkVjYnZJMUNPRGVUYkczQTIrNm1VYzRYRzVtN0psdng1Ly9MdXI4Y2ZTbnZmcVVjb2YwTlZWa0ZxZkI5WVd4NHNYL2cwNjVmSm9oNkNTd1dxRm91RFVBdVdOZWF2djBSZmJnWEhmcFVYQkgrVnQ0VkNYQjIwZVgvd3QwYWJ0N0RaVEx4ako5QlZ0dEhXT0Rsby9sSy9tY1hsUk9EOXZaS1BFVk1JVFJLUy9mTWdsRFpVVEZqQ09Ecm5aQnd2Qk1TVVR0bHNlbjFRaGxkY21vQ3RaakhPZ0VDZS9wblZOTXNoV2k5ckNrTml1V01VSkxaS3BNdGFtMXRVNmxMRjVxS3Z4Qmp0cG9YTkFOTmZxL3BreURBRGdndlpDaVV2Uk9Bc1FSMTlPcnkrclpxSiIsIm1hYyI6ImM5NWNiNzZlMmM5YzljMzczN2E1ODgyOTk5MjEyMDIxODdjMjg3ZTk4MjUzMmY4YmZhNWQyMWU4ZmVjMmY4ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVnazhlb0tjdE5iaDRZTkkrWEFPQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiOTNBdzlyelRiaDFYRUh6U2dPb3ZwRXJZRWVtenNGVUxnbEJMeWZkTkMzR0d1QU1YakpNdzY1aTh4VmNTbnRNQW1OdkRVUWFJdGUrMjlLQlJJdWZlOTNQU0c4QkNTeWVvY1llYThicElmMk51QmJ5SGRyYU9SZlNUTTB0RE1xQTJTRlhXT1VkVVF5WEN0Tlp0Q0dYcmk1TjQ1OTdCa0thdENwNkIvTnBpdklKZkE4RjdPYnpkaGh3cDZST2U3eDQ1UC9hSGpSM21hWm5UTVo2ODNZdms0cWFKWVdoclJYSkl5M2tnRjdwL2h3ZnRQRk1DNmZhSGllQ252azd4ZTdzWW16bnd1Qm1iNVlnT08yY1FNb1h4LzRRcW5lNHNOWmt0a2tDOFJVZk1QNmtIVW1UR2h1VktGUmY4dFdwK1pNVkVwb2pnSmJDclpnM29QVVhWZEhmRUNzbUc4eGJkVnZIaitpbEhlQ21GRGEwaDJsRkpZSXI4Q3NnRE1aZ2dzTmwwS1IrNGF5ZU1WUFM1WHorTFVjdG1wWXB3OWFINkZReDg0c0hMc1A4VDMrVkF5dFc3VzVBblpGYUlBN2l6OWJVWjZLTXlmL0NKenJQc3BIQU5nV0hLRCtxSHVnRENGV1ZMRkVTb21FWnhtRDBlNmJJSHdwb2VnQzRXVDMzYVNHU1JKTkpxYUdBcjJaejVuRGtPcU5BNndhd3VRTUZIbEVzQVlpMjdUNGhldXlBR1ljNHRlZERac2xrb2ZnR0FjYU9hdW1vdjdNaFlkSHRHbC9IMEt2OThKNEQ1NHRWN0h0dDhiRjJadW52RHhRVUR5UFllZENmTTRiTlgwUUYwb2QydiIsIm1hYyI6IjgzMGVhMzQ3NmY4NzcxMmM1OTIyNWI3YzNiNDVkYjFjODU1NGUzYTY5MDVjMzFlZTkxZThiYzBhZDZjNzM0MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+