Что калужане загадали на 2026 год

Жители Калуги поделились своими главными целями на предстоящий 2026 год. Согласно опросу сервиса SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения региона, большинство калужан хотят уделить больше внимания здоровью и близким людям.

Треть респондентов планируют заняться спортом, столько же намерены проводить больше времени с семьёй и друзьями. Почти каждый третий считает важным наладить личную жизнь. Четверть опрошенных хочет развивать хобби или продолжить образование, а каждый пятый мечтает кардинально изменить что-то в своей жизни — от питания и мировоззрения до переезда.

Ещё 19% обещают себе чаще отдыхать, 15% — закончить начатый ремонт, 11% — выучить иностранный язык, а 9% надеются избавиться от вредных привычек. Небольшая часть — 7% — даже планирует сменить круг общения.

При этом интересы мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще ставят перед собой цели, связанные со спортом, хобби, саморазвитием и переосмыслением взглядов на жизнь. Мужчины же делают больший акцент на личных отношениях и чаще говорят о желании отказаться от вредных привычек.

Молодёжь до 35 лет особенно активна в стремлении к переменам: 37% из этой группы хотят заняться спортом, 33% — учиться, а каждый пятый мечтает освоить иностранный язык. Люди 35–45 лет чаще других говорят о желании уделять внимание близким, наладить личную жизнь и просто больше отдыхать. А те, кому за 45, чаще планируют развивать хобби, делать ремонт и бросать вредные привычки.

Уровень дохода и образования тоже влияет на приоритеты. Например, калужане с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще обещают себе проводить время с близкими и учиться отдыхать. Те, чей доход не превышает 80 тысяч, чаще задумываются об изменении мировоззрения и изучении языков. При этом люди со средним профессиональным образованием склонны выбирать спорт и хобби, а обладатели высшего образования — чаще думают об отдыхе и иностранных языках.