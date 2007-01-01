Калужанку оштрафовали за дачу ложных показаний в суде
В понедельник, 12 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Калужским районным судом 22-летней местной жительнице.
По словам пресс-службы, девушка была признана виновной в даче ложных показаний.
— Как установило следствие, в 2024 году, будучи в качестве свидетеля, она заявила дознавателям, а затем и суду, что именно она, а не её знакомый, управляла автомобилем в состоянии опьянения. Эти сведения не соответствовали действительности. Девушка пыталась помочь знакомому избежать ответственности, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.
Девушка свою вину полностью признала.
Суд назначил наказание в виде штрафа.
