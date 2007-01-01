В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
За неделю, с 5 по 11 января, к врачам обратились 5042 человека.
В 4961 случае была выявлена ОРВИ, в 81 – грипп, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с первой неделей года заболеваемость снизилась на 19,3%.
Чаще всего грипп фиксировали в Калуге – 50 случаев.
Число госпитализированных больных с симптомами ОРВИ и гриппа увеличилось относительно уровня прошлой недели. В стационары региона госпитализированы 32 человека, на предыдущей неделе – 23.
