Общество

В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Дмитрий Ивьев
12.01, 12:37
За неделю, с 5 по 11 января, к врачам обратились 5042 человека.

В 4961 случае была выявлена ОРВИ, в 81 – грипп, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с первой неделей года заболеваемость снизилась на 19,3%.

Чаще всего грипп фиксировали в Калуге – 50 случаев.

Число госпитализированных больных с симптомами ОРВИ и гриппа увеличилось относительно уровня прошлой недели. В стационары региона госпитализированы 32 человека, на предыдущей неделе – 23.

здравоохранение
