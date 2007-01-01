Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин дважды избежал колонии, заплатив алименты в последний момент
Общество

Калужанин дважды избежал колонии, заплатив алименты в последний момент

Дмитрий Ивьев
12.01, 11:56
0 426
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Житель Козельского района Калужской области дважды за год оказался на грани уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов на своего 4-летнего сына. Оба раза он гасил долг только тогда, когда дело уже дошло до суда.

Сначала мужчина несколько месяцев не платил алименты, за что получил административный штраф и 60 часов обязательных работ. Но этого оказалось недостаточно: весной прошлого года он снова задолжал, и приставы завели уголовное дело. Тогда мужчина срочно перевёл ребёнку 100 тысяч рублей, и дело закрыли.

Однако уже к Новому году история повторилась: выплаты снова прекратились, и против него возбудили второе уголовное дело — уже с передачей в суд. На этот раз отец заплатил около 150 тысяч рублей прямо во время судебного разбирательства. Суд прекратил дело в связи с тем, что долг был погашен.

Сейчас у мужчины нет задолженности по алиментам, но приставы будут внимательно следить за тем, чтобы он регулярно перечислял деньги на содержание сына.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhHdWJmNUVuc0RTRm16MVpQckxmYUE9PSIsInZhbHVlIjoiYlBsZldZclBUNWJvMnBVVVZFclc0aTk4UzIxTThZYThnL1RoN0lpVWNSYkthMzRYLzN5emxtMk4rQUt6WHlMNHM0WXc0OVRjUmFXQXBMVDZ1QmdZV0k3d3FkMWZMRkduYVFnT1lPdlV6aHB0ZGJJMEZxTURJRnBGY2Y2R3Y3U3EvSGtwUnZaSDM3ZnJ2QkVNTzlnbWNObDdHem54VGlYMWpMZlVQN3N2elpDVU5WeXp0ZzlWUUFkTXZKbTF2MEFiQXgxbXQ2WWJmc0VJeWErVmxmekU0NzF6QkJCSmU0OHNSNG8yRENJeE1RTzJ5cDFGUFo2aE5xbjFiUldZbm5iRlVCWVlGNVJQZ1dEMUVWU1lXTXhwYURGdUNjZUdkeTA4T29DRisxMFh2eWdBc3FzaUJEY0FiQ1l1SnN3eDFNTnpESGZxZFE4R0tpQlExZDl4RnMxZ2xuYzJpd3gxaHRaWktTYnFoT1U2dmszVk83Q04zYkhUMGk2OTRla25FU2JyaERIM2dueVZTYnBZZzRWaWJOWjhteDB2cGRTNHc3OUhDU2Rndm5TSUptRHpKb1VLWEJ5Wng3NVNZRWEreCt5WiIsIm1hYyI6ImM0ZWQ4N2Y5OWY4YWQ1YWI1YzdjNGI2ZjJhNmRkYjMzYTgwNDFlMWVjMTNjYTliN2RhNDZjMjY1ODFkNGI1ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdZSW81ZjlSRm9aUlIra2pyNUt6c1E9PSIsInZhbHVlIjoiV0FtWUlhOG13WG5UdkRGeERwS2FFUU1UMzV2K1BKN1dkQ25jMTRkaTk4ZXRXSExwVXZObWFPOWpNanZ4aXM1UllLK0xWUHdTNC93Z3IvL1hzMlRIcFNJTkFsbnhMcXZyd3BMUGFjdGpkbDU3ZUtmL3F0Z0pYUjBURUl0WEZKa0s4bXRjMy9PdTV3UjQyUmIvTHBVa3libEpLUUhzV3cxYXRXOEF2NkZlRkNyeDkrTmZ2Z0JRVlZoWTZwNEk1czk3UStZUXptczhXYWhNTTJUTTZGaDdnL3RhM1J1Q3dqdytCRDZFZXRSS3BhWDhKM2ZFWGNZeVRRaHJLc3hWbFJHRWN3SW1IVDJYOGFpU1V1UDRST1ZsK0pFaHpsYVR5QXMzZmY4MXJQMCtFZ3VHRU85R3FEaGdFN3B4K3dyc3JYemgwTGl4Z2Z1RGtHbXo0ZlBCQVd5WUNLUTFOcm9mMXg3Yzh3d1N1N3M5UUY0NWlSNUVqOERxVkw1b2RXSUhNWkxSUkg3WmZ3ekZYMGQ5R091L05uQ3EwaGV0bkRvR0dyTkRmeUI1TVp2c2FEMGZUQlBEYlNFbk5WVHd1azVzM2NCWU9MRytVbnl5SkMwM2wwYk5MN1pxK05uYzI1RzRFeTUvYXo4U21zZW4zdUpmNXhEYm5hTTRnZ0JpTWlHMUI4VHE4SldBWGY4ZnFqamRYdFNjKytqTVBtdXc5eCtRZTV4QzJZQUR1VmNhKzZtMVhEYzUrN01RYzBzVCtnY01qTElxWmxGb09pL2lQN1pyNDBFemVXVExOa2JkWk82RVFJOTkwMHJRT2lDL1RyeDJkTHVDdlhGQTFuUkp2bVRJUTlieiIsIm1hYyI6ImZkYjEwZDQ5NDEwNDM5Nzg1MTY5OGVmNDJjN2NmNjIzODdkZGM0OWM1MGViZWU0N2E5NzM2ZDVjNWJhZTA2NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+