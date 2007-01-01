Калужанин дважды избежал колонии, заплатив алименты в последний момент

Житель Козельского района Калужской области дважды за год оказался на грани уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов на своего 4-летнего сына. Оба раза он гасил долг только тогда, когда дело уже дошло до суда.

Сначала мужчина несколько месяцев не платил алименты, за что получил административный штраф и 60 часов обязательных работ. Но этого оказалось недостаточно: весной прошлого года он снова задолжал, и приставы завели уголовное дело. Тогда мужчина срочно перевёл ребёнку 100 тысяч рублей, и дело закрыли.

Однако уже к Новому году история повторилась: выплаты снова прекратились, и против него возбудили второе уголовное дело — уже с передачей в суд. На этот раз отец заплатил около 150 тысяч рублей прямо во время судебного разбирательства. Суд прекратил дело в связи с тем, что долг был погашен.

Сейчас у мужчины нет задолженности по алиментам, но приставы будут внимательно следить за тем, чтобы он регулярно перечислял деньги на содержание сына.