Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на улице Георгиевской возле дома Циолковского не вывезли мусор из контейнеров.

— Около многострадального дома Циолковского этот «треш», который фотографируют туристы. При этом к контейнерам можно подъехать, они стоят на дороге! За что мы платим бешенные деньги? - возмущается женщина.

— Перевозчик не смог проехать к месту погрузки. При первой возможности, мусор вывезут в полном объеме, - прокомментировали в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.