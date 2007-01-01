В Калужской области повысили пенсии

С 1 января страховые пенсии всех калужских пенсионеров — как работающих, так и неработающих — увеличились на 7,6%. Это повышение коснулось не только пенсий по старости, но и выплат по инвалидности, а также тем, кто потерял кормильца, рассказали в региональном Отделении Социального фонда.

Всего в январе повышенные пенсии получили более 268 тысяч человек, из них свыше 44 тысяч — те, кто продолжает работать.

Размер пенсии зависит от двух основных частей: фиксированной выплаты и стоимости одного пенсионного балла. С нового года стоимость одного балла выросла с 142,76 до 156,76 рубля, а фиксированная часть — с 8 728,73 до 9 584,69 рубля.

Пенсии за январь уже начали доставлять: через «Почту России» — по обычному графику, а через банки — с 13 по 22 января.

Напомним, что с этого года пенсии будут индексировать один раз в год — с 1 января. Раньше повышение происходило в два этапа, но с ноября 2025 года эту систему упростили.