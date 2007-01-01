Афиша Обнинск
Главная Новости Общество 38 калужан отравились за новогодние праздники
Общество

38 калужан отравились за новогодние праздники

Дмитрий Ивьев
12.01, 10:26
Среди пострадавших от отравлений, которые обратились к врачам, было пять детей, рассказала 12 января министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Всего помощь медиков понадобилась 27 108 калужанам – это на 18% больше, чем в начале 2025 года.

Скорую помощь вызывали чаще на 6,4%.

- Наиболее часто медиков вызывали из-за повышенной температуры тела – 1 316 раз, на втором месте повышение артериального давления – 984 вызова, на третьем – травмы и несчастные случаи – 334, - пояснила Чернова.

