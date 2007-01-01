Шапша прокомментировал назначение нового министра

Роман Тришин возглавил министерство цифрового развития Калужской области.

- Он обладает значительным профессиональным опытом. В том числе в реализации проектов в сфере цифровой трансформации, - заявил 12 января губернатор региона Владислав Шапша. - Перед министерством стоят важные для экономического развития региона и повышения качества жизни калужан задачи. В том числе - дальнейшее внедрение современных цифровых сервисов, поддержка региональной IT-индустрии.

По словам Шапши, он ждет от минцифры новых эффективных решений.