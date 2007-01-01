Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша прокомментировал назначение нового министра
Общество

Шапша прокомментировал назначение нового министра

Дмитрий Ивьев
12.01, 09:33
0 863
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Роман Тришин возглавил министерство цифрового развития Калужской области.

- Он обладает значительным профессиональным опытом. В том числе в реализации проектов в сфере цифровой трансформации, - заявил 12 января губернатор региона Владислав Шапша. - Перед министерством стоят важные для экономического развития региона и повышения качества жизни калужан задачи. В том числе - дальнейшее внедрение современных цифровых сервисов, поддержка региональной IT-индустрии.

По словам Шапши, он ждет от минцифры новых эффективных решений.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
10 оценили
0%
10%
0%
0%
0%
90%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJBdHlmZXErTG1GM3JGMjI0VERwTWc9PSIsInZhbHVlIjoiNGlHVnFnamRVanQ3RXRwNFhlenVFeWs4V2Fob1pVcVVWNTZKckQ5MzN0aHVra3FDNHh0MVFVa2VkeEhyU1QrVFhYUEp4SldJbkRxMTNkWDk2a1BFRnFoMmxnS3R1TFkxS0pOV2N6VEJsTTR4Y1J5M1RQRFVTWkNLWWh4dDcydS9vTWhUTGJmeEZnZ3hKZE5pb3dwRG01a2hLWGRyY3lGMFFBNWdJUGk2VklMdmttZTFTVVFxdzlPRkQ2bkp1aDUyMSt3YXltMk53MThUZzlibUNtRjZTeTl5NVRna0VpOHEyMVpXMnFuVXMrZ3BnQjZhalA2Y05PaUpKZTA2QTEwSUkzK2drZkc2NXM4YjRpTjIxMXR5S2lQT09YYmNiVlBudnJOU3FXYmVnSUtFRkVlb2tlK3lJZzlOazE0STRqUjBsaTczNVdYTFhqVlZoblcwcHNvY2VEalFaRDBwbzB6c3RMOERYSVVqakpaTUp5UnJWUjRLK2FOZFdkYStPdWtEdVZlYjdlN0RrVUxVRjN6d2ZMeEhwdjB4SjkyM2VMdXJYbStJMUFXYUxINXVOWXNQRGhhd3cwamllOFcwTE5tSSIsIm1hYyI6ImJmYWRiODc5NGJmOGQ3MzM0Yjg2NGFkNTFiZWJjY2U2MjAwZDc0Nzg1MzY2NjkxNzhkZGVhMDIzOGM3Y2ZiY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRVaUwxRUdndEJhVC95ams5WEl4dHc9PSIsInZhbHVlIjoidUZhTkwzQjgxYnNtOUI1d1JJUGxHZ0I0VEZTbUxqeGp4WC91ZngvUWFMZ0ZPWklBemN3aEhXY0l1WGc0UXlFVFRqTlUwdEFRdk1GSHVmdFp0V0ZYaytFMW41bHN5TUVsQmprZWwydXAwNTJzV2REYU1OdlRJR2NheEtOWExSM2ROYlV2am5tdHBlWDlPQ0xFTGtyZ0I1TFQ1am5TYllFczVsQU4ybVUxViswckJ0blV6WjRoME02aGQvS3FxTUFyVHdEcWFiWVhCMXVrU0NtdXBBdytIRHpqZlYvTVdmRHQ5dlRDM1ZHdkx6amQ1TFgwaDlQNHE5M3dmMEdwUmxNWTNiZElPUkQ4LyswRGNhWGE2dkw5azkyckYvSVY2cjdHMHNWSXJ4cUZhcXR6NzlraXdYc1d6S1NMVU9YTnNFTDZEVjZhOVVvcmcxV0ZLaU8rVVE0VWJGN2ltL1NJcE0vaGp2RFlZLzNoNkpQYUZOR3RmcGthN3Fya3NzZ3hpdzExTFJJSXBncE1WV09aTDBkNDV5VktBb0cxc2RXeTRuM3d4SWdBWENQRGt2VXhmZ2xTbndPU1RYS2VpeUpiWU02M1YrWlNnazMzV0gxT1RWbEhPMWU3c2VtUWN0U3hrS2FuOVlCY1RCT1VlR1hJSDBKUlFmVTVOa3pDNXF3TE1ZNkVqSUU1R25MeDkxOWFBYVJndWYzRld0YmF2bHQzdENrRURITWhYVmJVb092bGEvVHFWNThNamhEdVQwaEV0VERjRVRXS3lZbXEySGcvbFdmeFRtZDR6V1J1bjZqbitRS09PRjg0cDdRSTlwWWJQdnNaUGlMUUNZQ21tL0Rjb2ZIbSIsIm1hYyI6IjVhNzlhZTlhNzM0Y2UwOWMwMTU5YTRjM2YxNzFiMTA2MWY3ZDkwN2JlMTQwYzRkYTcwODg1ZGJiNWQyYTBhMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+