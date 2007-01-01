Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новый министр назначен в Калужской области
Новость дня Общество

Новый министр назначен в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.01, 09:03
0 1079
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Министерство цифрового развития возглавил Роман Тришин, который ранее был заместителем министра. В понедельник, 12 января, об этом на совещании в правительстве сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ранее, напомним, Минцифрой руководил Дмитрий Разумовский. Продолжит ли он работу в правительстве региона, пока не уточняется.

Напомним, Разумовский также является заместителем губернатора Калужской области.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
7 оценили
0%
14%
43%
0%
0%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtKcWcrYW1sUWFwT1d2cmFpY05IbUE9PSIsInZhbHVlIjoiRWVMbG9lYzN5eDd2SUVXTkprOTVmc0lSYzFvVUpHRDhWSkt5ZytLeFFzVXpGS3dmZkNOWTNvN012SmdNREZ1ellRK0V1QitCTFdSNGRFU1BYVWs5YUQyYlRYZHJpVGV3NU5SbVUvS1JyYnJtMWhLR1ZMREIyZjhHanlkTE9ZaFJ2RXZjOGtQdkhsZHlQSjZTckQyZ0N0dzBrZzRaWUJEYmQzSEtHOGR5anZmUExPU1J6dVZDcDljQTBqV2I0bm5jWEpDSzVMMzJTY3FCYUVGSmdiYkpzWFhSSlhnTXV5djRudVNaT1d1QlVoUExMemdMTUI4Q3kvMVZhUXFLNmwvb1dOS3dtbVVIcGpvVXUvSmNmYlVQRmwvQ1FPQlU1WkhHQjRsVHc5RGhkR3FybjdtdXN3NXR3a1MxVTEwQUk2Z2pjeEtxWXp6UnpkT0NXTnpYcW0vbzZSOGhCUjM0ZHVYOVNPMGZBQ3NTUGEwUTcyT1dkc2Z1OU5MZXBGc05QbVRVclJML2hwdldJalI5WVl1T0NlSm50cXJidjFHREc3b3BWZXpQTm0wZ3FRRWJBUDhmQTAwZE40cU4wTFpYK2hNRiIsIm1hYyI6Ijg3ZmY3NTllODc3Yzg5YjdmMWU2YTgwOWRhZjM3NjJmNGM2NTkwMDE5MjViZTJlM2Y3YTc3OWU5ZjRkNWFiNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlY4dFV0VHJ3ZjU3MjRhT1RFOWJtYkE9PSIsInZhbHVlIjoiT3RRSmp0TldxZGo3eTlERlJka0VINDFCbmU5dDM1TWdHcmNDVTB5QXV0MlJ6MHhRWTZMZS9LWXh1MFpUS0RGcHhpZ1EvaEhrSXQ5cm9vNGpzaUpoYUhjM3oxbzNRWThxMnkxQUZPc2ZGY1pCaERwSUhvdW5iMzU5ejBEaEl1d0lNRlBtUVBMb3duK3Zob3ppREhWMVV6N2JwYko2b0VkT3RFY2RweDZoa2RaMGpzSEtjdW52dTRpaTdtczdITVk3RE85a2t3cGl1NUNEVWxsY085NDgwZTh5RENJeEs3K1hWZEhVSjFJa281UXZxUjVBYWlBMStReWw0bTZqUzE2b0NjbE5KZWprWTFKblluTkpwVm55TURzRndCQmpiS0JSMEw3UmY5a2c3cnZYSVVBeUwrZUUzYmE4UjU1ajVMTTNQZVZ0MndIV1k3RUZGUFQ4bjZJTXQvbDFWRHRUeDhiRC90Rk1qNG9rYmlkWXliR2l3WUpWZisrY1daRExhVWt4OTljbnJJckF1RUtNK3lKYkpkSElneXhPRnlpWHIyM3F0QlhJVjlodzZWbVI0WkJHcldWRERobnhkZzRUSzRSSVFIVlQrd24zZGE4TjhySDJMSXBJM3VwR09PTzc3VVI1eGpiMElzWSt4RjFEWmMxWnhBdmZSMlJkZ3pNd0lVNHhwZUlTQ1JSSUQ0MDZJK1U1Ym9Vdm96dExZdG4zblBHcVhpTTBRaGp0VHlURUNsd3VPb3ZJMzl6Y1Z5Q0dRUk9YREkrZWJoWG56MnFKYU85WDRSSFlnZGMxeERMNlBKTlNMRzRKbHdIYjlRK01qRkpIOWIwdHFNWHRoUjhQTk4xMSIsIm1hYyI6IjhiY2Q4ZWJjMjE2ZWU1N2M4MTZiYWNiNDI1NDhhNWJiYWNkYTNkNzgwOGY5NDA5ZDhiZmQzZTc1MTE1MTdjZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+