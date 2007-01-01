Новый министр назначен в Калужской области

Министерство цифрового развития возглавил Роман Тришин, который ранее был заместителем министра. В понедельник, 12 января, об этом на совещании в правительстве сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ранее, напомним, Минцифрой руководил Дмитрий Разумовский. Продолжит ли он работу в правительстве региона, пока не уточняется.

Напомним, Разумовский также является заместителем губернатора Калужской области.