Новость дня Общество

Калужскую область ждёт вторая волна циклона «Фрэнсис»

Дмитрий Ивьев
11.01, 17:03
Снег пойдёт уже вечером в воскресенье, 11 января, сообщили в Госжилинспекции региона со ссылкой на данные синоптиков.

- Ожидаются метель и сложная ситуация на дорогах, - прокомментировали в ГЖИ. - Управляющим организациям необходимо находиться в режиме повышенной готовности и своевременно приступить к расчистке входных групп, пешеходных дорожек и иного общедомового имущества, а также держать под контролем образование наледи на крышах.

В инспекции напомнили УК о штрафах, размер которых начинается с 250 тысяч рублей.

