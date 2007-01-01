Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Инцидент с ребенком-инвалидом в калужском храме прокомментировали в Епархии

Дмитрий Ивьев
11.01, 08:19
Ранее сообщалось, что семью с ребёнком в инвалидной коляске не пустили в Свято-Троицкий собор в сочельник.

- Информация ряда СМИ не соответствует действительности, что зафиксировано камерами наблюдения, - рассказал нам 10 января представитель пресс-службы Калужской епархии Сергий Комаров. - Семья беспрепятственно посетила храм и находилась в нем в течение продолжительного времени. Даже если отдельные места в соборе из-за уборки временно были недоступны для посещения, верующие, в том числе упоминаемая семья, имели полную свободу перемещения. Сотрудники храма информируют всех прихожан, где временно проводится уборка.

По его словам, информация, что семья занимала место перед службой - недостоверна, так как на богослужении их не было.

Комаров также подчеркнул, что Калужская епархия в течение многих лет имеет особое попечение о людях с ограниченными возможностями, малоимущих, обездоленных, о чем достаточно информации в открытых источниках.

- Убедится в этом можно лично, посетив любой храм или монастырь, а не читая негативные комментарии в соцсетях, - говорится в комментарии представителя церкви. - Хочется всем пожелать в эти светлые рождественские дни добра и мира, любви и взаимопонимания, что сделает наше общество более сплоченным и нравственным.

