Ночью с аэропорта «Калуга» сняли введенные вечером ограничения на полеты

В ночь на воскресенье, 11 января, в 03:25 пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги были сняты.

Их ввели накануне в 20:55 из соображений безопасности полётов.

Вместе с тем о сбитии беспилотников пока не сообщалось. Согласно последним данным Минобороны России, в период с 20:00 до 23:00 над территорией России уничтожили 33 украинских БПЛА.

Калужской области в списке регионов, где работало ПВО, нет.