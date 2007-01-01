Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ночью с аэропорта «Калуга» сняли введенные вечером ограничения на полеты
Новость дня Общество

Ночью с аэропорта «Калуга» сняли введенные вечером ограничения на полеты

Сергей ПЕТРОВ
11.01, 06:01
0 132
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на воскресенье, 11 января, в 03:25 пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги были сняты.

Их ввели накануне в 20:55 из соображений безопасности полётов.

Вместе с тем о сбитии беспилотников пока не сообщалось. Согласно последним данным Минобороны России, в период с 20:00 до 23:00 над территорией России уничтожили 33 украинских БПЛА.

Калужской области в списке регионов, где работало ПВО, нет.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVQaC9ZNncvbjVhOGlIZFNzMWlsT1E9PSIsInZhbHVlIjoiaklkUzBwZjA0TkJhVHBVdzNTZFVsWmpzTFFDZ3EvSno2S0RyMWxOcm95R09aNFVzOHZtOWRRSHVWYzIxM0hPZGZpU1QxRlJWQkFOenJKQUhYeFNIQjZMRVhTWGRydnQ0aVBDSk4rckpJM1A0MXhQdWJPNytqRmNCd0ttTTEzaERoa2VSa3prWmtBNVJSakZidVo3Z1dzRmNUMmZ6WlR5VloybDg4RkNLRzVBWm04WjVuMDVoNTYwNUJPTFZWZU9ORjBHb24rT05KZm5wNHdtK3hUUWFlUEFiVVNwRmNzbisvUFBPQXN4aXk2cjVjblZjVXVtUjZmWnF0Wml5QmM5YW56RE1jTTFTaktoa0VNRG03dUlCaWsvdXNlWDdVbVVkV0tlSGFaRUlhWlBjTnNWTWNFeVliN0pPM3RzTjViZGFLNXNPMzBMamVmK2tPOGI4bnQ2d0haYWIyZHYveG14Zm8ybzFxRkhSSnByS1VIa1pJMnhjTnV6M3V3bVEvVDVTemkrSEwwbUZrbmE2UHFubThzc0ZmL1ZRaGRzdmd1d0FZMGFKZndCaVVqbjlBK0lMSzFzWlJudjRTa2pEcTJGUSIsIm1hYyI6ImIxZDg4YTk4ZWZiYmUxMTZiMTQ0YzM3M2FmZGE3Y2QxZTU1MWRlZTllN2Y4MTQwYzgwZDc4YTRhM2I3MGY1YzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJ3cXFpR2IyNjNYMEdPam5URDV5a2c9PSIsInZhbHVlIjoiZG5QQ0taRWthZTl3bTBLa2c0d1VYdGkrWWlqRTIvZ2JZRHpjZ3NrZ3oxdUVOSnVvNFpzVXNDT2FUdEFUdWtHdnFDdkdWZjJOY3EydnB0a3JMSHRiZUkvSWJnWmJWRUF4Wjliam91ODg1Z1JhWGlyeEVsVDducWVHN2M2K0lwTko1Ykt0RDJGdXVWNmhwbDc1NWxGWlE1SnJveWpnUU1JMFB1aXhuQWlDK1FLSTA4a0FqeTA2cW9HS0xabi9ZVllFZUNHNVBodlgzZVVDWWlIeVFrUFlmNW5kNVNrQUtTbDlvamtDYW8yeHdpeTJVclNGLysyOW92Vjk0UE9VYzV4RkYzTFlTZi9QRVZEK0s5ZUpGc1ZGdCtoVjhwL2pMeVg5UzJNT1BoblNtTGxVSmVZcVFzNmdwR0E3bUZJdDREV1psYlVBVUZWSGNGRzQ4b093S0FQa2ZEVjVuYzRSZzI0M2w1bEVIeCtPNkQvbHBhcFRmK3pUUGdxRWplY2lLbGpVSEhOQW4zYnNhNC9BMFZXNHVvQkRqQ1QvMUZJOEdJOEJKdkNVM0x4TkJFN1pBMmxOYnN4dEc0d2FzTjN4a21xVU9NK0xqb2tteFk5YWh1ZjFFallrNHFRTFM3TTBNOWJGcFgvanFGLzZndSsyMVBGZFNyVU5vRUNmc0JOdFc3VDJLMGJxRHdvcG5TT1NxeTQ2Uy9Wd1lEMVpobXdabCtEVm5DL3A5TmJTMUpjR0ZQQlk2R1QrV3Q0RVM1NHFvTUJBZEtpQ21qQTM4SEhqZGxGMWVZZHMzMllwcktPWjNtM3JNR3Q3RVFnZkJvNXBQTXNiRndLY3poYWh6MlVGU2NUbSIsIm1hYyI6Ijk2ZGZkNTY0MTM0ZGJiNTJiMDMwYjg3MmJhYTQwMzM1OWI0ZmQzZTU1YTg4NDBjZWI5YjkzNTg2MTM4YzY4ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+