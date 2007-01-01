Серпуховский поэт написал реквием по девочкам, погибшим в Рождество под Калугой

Как мы уже писали, 7 января, в страшной аварии на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов погибли две девочки.

Сегодня «Российская газета» публикует детали той трагедии.

Как оказалось, девочки 12 и 13 лет были тезками и большими подругами, жили в Ногинском микрорайоне Серпухова, учились в одной школе. Мама одной из погибших очень известный в городе тренер по йоге.

Трагедия шокировала небольшой Подмосковный городок, и многие жители сейчас собирают деньги в помощь семьям погибшим, а местный поэт Вячеслав Корнеев был настолько потрясен трагедией, что написал реквием «Две звездочки».

Приводим его текст:

Две звездочки летели в небесах,

Два ангела, две маленькие дочки

Играло солнце светом в волосах,

Спокойно было очень, очень, очень…

И открывая дверь небесных врат

Встречал их Бог и улыбался детям,

И души их невинные узнав,

Из тысячи на этом белом свете…

И белых облаков качался пух,

И ангелы сошедшие запели,

Их пение услышать может слух,

В январской на большой земле метели...

Два ангела, две звездочки сошли

Небесный путь их ожидает к Раю

Снежинки долетают до земли

И царствия небесного желают...