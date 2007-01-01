Серпуховский поэт написал реквием по девочкам, погибшим в Рождество под Калугой
Как мы уже писали, 7 января, в страшной аварии на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов погибли две девочки.
Сегодня «Российская газета» публикует детали той трагедии.
Как оказалось, девочки 12 и 13 лет были тезками и большими подругами, жили в Ногинском микрорайоне Серпухова, учились в одной школе. Мама одной из погибших очень известный в городе тренер по йоге.
Трагедия шокировала небольшой Подмосковный городок, и многие жители сейчас собирают деньги в помощь семьям погибшим, а местный поэт Вячеслав Корнеев был настолько потрясен трагедией, что написал реквием «Две звездочки».
Приводим его текст:
Две звездочки летели в небесах,
Два ангела, две маленькие дочки
Играло солнце светом в волосах,
Спокойно было очень, очень, очень…
И открывая дверь небесных врат
Встречал их Бог и улыбался детям,
И души их невинные узнав,
Из тысячи на этом белом свете…
И белых облаков качался пух,
И ангелы сошедшие запели,
Их пение услышать может слух,
В январской на большой земле метели...
Два ангела, две звездочки сошли
Небесный путь их ожидает к Раю
Снежинки долетают до земли
И царствия небесного желают...