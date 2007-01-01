Афиша Обнинск
Общество

Эксперты рассказали, как правильно использовать смартфоны и другие гаджеты в мороз

09.01, 13:57
0 383
Жители Центрального федерального округа уже не надеялись, что Новый год будут встречать со снегом. Но зима резко вступила в свои права, поэтому традиционным зимним забавам на каникулах быть! Но какие встречи с друзьями, походы на каток или в лес на лыжах без возможности запечатлеть общение на фото или видео? Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы — особенно. Вместе с МТС разберемся, как не заморозить технику.

Удивительно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы сравнительно неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Это связано с тем, что стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже будет кстати.

Но «одежка» не спасет аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — это сильно сократит срок службы батареи. Особенно это касается гаджетов «в возрасте». Поэтому многие смартфоны выходят из строя именно зимой из-за ставшей неприемлемо низкой емкости аккумулятора.

Тут может помочь пара советов. Например, не стоит заряжать смартфон на холоде. В теории эффективный срок службы аккумулятора равен 700–800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В реальности же еще меньше. Однако одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни (!) циклов заряда за один раз. Поэтому советуем заряжать на морозе гаджет только в случае крайней необходимости, используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью. И прячьте смартфон во внутренний карман — он ведь тоже мерзнет))

А вот простой чек-лист, чтобы ваш телефон перезимовал комфортно:

  1. Вспомните, прошло ли 1,5–2 года с момента покупки. Если да, то рекомендуем поменять аккумулятор на новый и обезопасить себя. 
  2. Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите гаджет подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.
  3. Если смартфон металлический или стеклянный, рекомендуем носить аппарат в чехле и помнить, что даже он не спасет, если держать устройство на холоде долго..

