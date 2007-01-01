Калуга борется с «Фрэнсисом» и проигрывает: атмосферный репортаж с улиц города

Если дороги еще более-менее успевают почистить, то пешеходы идут и плачут.

Пятница, 9 января, стала вторым днем буйства снежного циклона «Фрэнсис» в Калуге.

Как мы уже писали, вчера на улицы нападало столько, что Калужская область буквально утонула в снегу.

Минтранс предупредил о перебоях с транспортом, а энергетики устраняют обрывы. Но эти испытания обещают быть только разминкой. В свою полную силу «Фрэнсис» вошел сегодня.

Что творится в эти часы на улицах Калуги мы выяснили, прогулявшись по городу

Дворы многих домов в районе площади Московской засыпаны снегом. Их почистить не успели и калужане живут с этим сами, как могут.

Одни добрые люди сделали третью колею для пешеходов.

А другие, не менее добрые, решили никуда не ехать и оставили своих железных коней во дворах прикидываться сугробами.

Чем, несомненно, заметно облегчили ситуацию на дорогах.

Забегая вперед - транспорта сегодня на улицах гораздо меньше, чем обычно в праздники.

Жители домов 236 и 238 по улице Московской вышли на утреннюю разминку с лопатами.

Кстати, калужский минздрав в своем телеграм-канале в Рождество, 7 января, выпустил пост с рекомендациями оставаться активным в праздники. И эти калужане, как, впрочем, и многие другие, в эти дни следуют им в полной мере.

Даже если сами об этом не подозревают.

Вызволение из плена идет с переменным успехом. Победить «Фрэнсис» удается не всем.

Были на улицах города замечены нами и грузовики со снегом, которые двигались в сторону снегоплавильного завода.

Тротуары по всему городу превратились в тропки. В центре мы увидели почищенные трактором только вдоль домов. Даже к остановкам и уж тем более в дворовые проезды ведут тропинки.

Собачка городового плавает в снегу.

А пешеходная аллея улицы Кирова превратилась в непроходимую.

На улице Суворова в районе первой аптеки было замечено занимательное в явление, которому мы дали название: «Зёбра!» (кто смотрел культовый мультик «Ну, погоди!», тот поймет).

Здесь нечищенные участки тротуара чередовались с почищенными.

Данное явление в Калуге не редкость. Причиной, по которой оно стало возможным, стал закон, согласно которому частный бизнес обязан чистить свой кусок тротуара, а там, где его нет, это должны делать городские службы.

Вот и получается, кто-то почистил свой кусок, а кто-то нет.

За невыполнение требования этого закона предпринимателям положен штраф. А вот что коммунальщикам, мы точно не знаем. Может даже медаль.

Помимо нас, за разгуляем циклона с красивым латинским именем следит вся Калужская область.

Нам в телеграм-бот обратной связи в лички групп в соцсетей читатели шлют свои фото и видео и мы предлагаем ниже их подборку.

- У нас сегодня грейдер утром должен был пройти, в домашнем чате писали, но, видать, не доехал,- рассказывает Ольга, жительница одного из домов близ пуховского пруда. - Супруг с утра чистил ступеньки подъезда, что б хоть дверь на улицу открывалась.

Метровые сосульки наросли на доме по ул. Московской, 238

Снежные фото подписчицы нашего телеграм-канала Елены.

Фото еще одной подписчицы телеграм-канала Анастасии

- Степана Разина 46, вообще нет дворника!Во дворе ужас, не выехать все застревают! - пишет читательница нашей группы в ВК Анастасия Пухтинова. - Примите меры!

Екатерина Тришина: снега по колено навалило на улице Дальней, 29.

Видео с улицы Гурьянова от читательницы Ольги.

Наш читатель Борис не уточнил, где снял этот ролик.

