Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калуга борется с «Фрэнсисом» и проигрывает: атмосферный репортаж с улиц города
Новость дня Общество

Калуга борется с «Фрэнсисом» и проигрывает: атмосферный репортаж с улиц города

Если дороги еще более-менее успевают почистить, то пешеходы идут и плачут.
Сергей ПЕТРОВ
09.01, 13:59
2 1546
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пятница, 9 января, стала вторым днем буйства снежного циклона «Фрэнсис» в Калуге.

Как мы уже писали, вчера на улицы нападало столько, что Калужская область буквально утонула в снегу.

Минтранс предупредил о перебоях с транспортом, а энергетики устраняют обрывы. Но эти испытания обещают быть только разминкой. В свою полную силу «Фрэнсис» вошел сегодня.

Что творится в эти часы на улицах Калуги мы выяснили, прогулявшись по городу

Дворы многих домов в районе площади Московской засыпаны снегом. Их почистить не успели и калужане живут с этим сами, как могут.

Одни добрые люди сделали третью колею для пешеходов.

А другие, не менее добрые, решили никуда не ехать и оставили своих железных коней во дворах прикидываться сугробами.

Чем, несомненно, заметно облегчили ситуацию на дорогах.

Забегая вперед - транспорта сегодня на улицах гораздо меньше, чем обычно в праздники.

Жители домов 236 и 238 по улице Московской вышли на утреннюю разминку с лопатами.

Кстати, калужский минздрав в своем телеграм-канале в Рождество, 7 января, выпустил пост с рекомендациями оставаться активным в праздники. И эти калужане, как, впрочем, и многие другие, в эти дни следуют им в полной мере.

Даже если сами об этом не подозревают.

Вызволение из плена идет с переменным успехом. Победить «Фрэнсис» удается не всем.

Были на улицах города замечены нами и грузовики со снегом, которые двигались в сторону снегоплавильного завода.

Тротуары по всему городу превратились в тропки. В центре мы увидели почищенные трактором только вдоль домов. Даже к остановкам и уж тем более в дворовые проезды ведут тропинки.

Собачка городового плавает в снегу.

А пешеходная аллея улицы Кирова превратилась в непроходимую.

На улице Суворова в районе первой аптеки было замечено занимательное в явление, которому мы дали название: «Зёбра!» (кто смотрел культовый мультик «Ну, погоди!», тот поймет).

Здесь нечищенные участки тротуара чередовались с почищенными.

Данное явление в Калуге не редкость. Причиной, по которой оно стало возможным, стал закон, согласно которому частный бизнес обязан чистить свой кусок тротуара, а там, где его нет, это должны делать городские службы.

Вот и получается, кто-то почистил свой кусок, а кто-то нет.

За невыполнение требования этого закона предпринимателям положен штраф. А вот что коммунальщикам, мы точно не знаем. Может даже медаль.

Помимо нас, за разгуляем циклона с красивым латинским именем следит вся Калужская область.

Нам в телеграм-бот обратной связи в лички групп в соцсетей читатели шлют свои фото и видео и мы предлагаем ниже их подборку.

- У нас сегодня грейдер утром должен был пройти, в домашнем чате писали, но, видать, не доехал,- рассказывает Ольга, жительница одного из домов близ пуховского пруда. - Супруг с утра чистил ступеньки подъезда, что б хоть дверь на улицу открывалась.

Метровые сосульки наросли на доме по ул. Московской, 238

Снежные фото подписчицы нашего телеграм-канала Елены.

Фото еще одной подписчицы телеграм-канала Анастасии

- Степана Разина 46, вообще нет дворника!Во дворе ужас, не выехать все застревают! - пишет читательница нашей группы в ВК Анастасия Пухтинова. - Примите меры!

Екатерина Тришина: снега по колено навалило на улице Дальней, 29.

Видео с улицы Гурьянова от читательницы Ольги.

Наш читатель Борис не уточнил, где снял этот ролик.

А что творится в вашем дворе? присылайте фото и видео в комментарии!

Лента настроения
14 оценили
7%
0%
7%
0%
21%
64%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpzTlc1WWtrSGtRTXdmZmNwL0JmcHc9PSIsInZhbHVlIjoiV0QvSk1JYVIyM256RmNwQ0tPb2hyUzUzc2hTNkJJaEhKQUVINFNpTnR2STZVOFg1Y0ZDUkNaM1lvUDBFb09zZkh1N3RaTWNld0hpaEtHRXg2VE0zMEptZ0gvNFJRa29LempQbHBOa3hsb3Z1b3Q3L04zSHF6cW94WDA3ZVBhMkxVNkpMeHJNRnhtb0hDL3JqeVNJbUgrVE95M1E5eWNtclhRdU81QTNMWTVMNWVReVpxV1k4U2w0SlozMVNWRzIwVnRUTlgrRlRHbER6VlJJU3Z4dTdrU1JmcFRZQW1GWTRjSUs1U2FBaEpKMWQvV0xjNmo2WUl2bTlZMXhOZ1dQT2NVQ0VBNlFTc2Jwc0dzcEFxb3VySG9PSWUybklOMEsvbFVFZVVTUlV3dDNKa25OQTFaakd0V2IvZGxEQUtxdyszbGFTelVpWHQyUUZOWnk2ZjlIbDFCVENrSm0yUWV4MjVRQ3dBL3EwVkxkYXhYdUpiV3lzUFh3ZkFMM0ZaWjFIMWNRcTk5OTc0U0gyL1l6UkRWRzBTVVNjQnlOb3VXNkI2UmNTdFFJUXRPa0lRWWNyYk8zQ1JnejlXcU1XOERPWCIsIm1hYyI6ImZjMzc3NTUwOWY3YWQ1NzE5ZmQ1OTc0MTU1ZmM5Y2QzNjE5ODBiMGU0MjQ5NmQxMzk5MWM3ZTFlZTk4NWRlY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM0U0d4SGFOTWY3aldnOEp0a0dvNnc9PSIsInZhbHVlIjoiVVd5eWg1YzZEU3JUR1ZpcmlUT2s5N0owU0xZdFFuVWRtYzVNU1N6Y2lSbXJ6MXo3eVNLZVZmUTU1RWNMSDUzUE5ZejExZjltWGQ2Y2x2ZG9ER0tNaEplZkxhdHhpWGd4VWlsTWRjMldlWEdocVlpOEdrUVk2TVhhOC9vWFNxbGNPMWhHNzNvcHRJYmRWekN1aDAvZVl6RkYrU2xqcGNGSFlCU1VkQUJLaDU4Y1FrYmU3SGtqbnBWcTVjNlBDR2Vlekd1L0dsWnVubEVBOFQxeXR5aDVqYWkrT3NNV3RVK3dwZnNPcUcvOUFaK01tYXlMbVdRRjB2ekU5eDBNNjR0NXVQZkg2NExDYjNzR1FPS0ZpNFV6UDhjRW1hQWxUMFczcHd4dGlocG92dlEveFlSa0JNcWtNMG1tMnpOMjBrR0k0djh0b29aTVd1V1NiWTFia0JvYjYrUFo2UHdyb1V5eXpISTQzaVZWVTV0WVhveERKMkQvdXFsTDVpQVI4NE1TOFVxZXhxOTkxdnlRMEdIYWtycHJYeXUrc2VFVEU3Q01kSFB4NVVuaG5IOHh3ZUk4dnhFU2JaeS9EWFJlVDYvdFlPQVhlaDJMZ2U5Z1phUUdrWldyc01nN2VMbDZlYzdnVlM4Ym9ZNU9zNkVEb2JZeGF2aFREOE1CZUphekFpbFp6MklYQWhuZ0tha1c2NVlIeThLVmQ5cVRLZFdMWXArVzdzTXU0blFyUlF0Wis3dFowYWIwMDVIR1Z1M1pubnYyV29Fa09TYzJxNWQ1YVlvOXQ1UXJnQUp5QkVnZFhLSzQzTmtGbzhnR2FrVHNSOGZwNmJjejFGL0k5cGRrbFJEYSIsIm1hYyI6IjI1ZDY0YjI5Y2M1OWMyODk4OTY3MmNhNDJjMWIzMDVjNzMxN2NiMzQ4YjA0ZjMxMzdkNWY2YzRmYzAwYmUzYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+