Калуга борется с «Фрэнсисом» и проигрывает: атмосферный репортаж с улиц города
Пятница, 9 января, стала вторым днем буйства снежного циклона «Фрэнсис» в Калуге.
Как мы уже писали, вчера на улицы нападало столько, что Калужская область буквально утонула в снегу.
Минтранс предупредил о перебоях с транспортом, а энергетики устраняют обрывы. Но эти испытания обещают быть только разминкой. В свою полную силу «Фрэнсис» вошел сегодня.
Что творится в эти часы на улицах Калуги мы выяснили, прогулявшись по городу
Дворы многих домов в районе площади Московской засыпаны снегом. Их почистить не успели и калужане живут с этим сами, как могут.
Одни добрые люди сделали третью колею для пешеходов.
А другие, не менее добрые, решили никуда не ехать и оставили своих железных коней во дворах прикидываться сугробами.
Чем, несомненно, заметно облегчили ситуацию на дорогах.
Забегая вперед - транспорта сегодня на улицах гораздо меньше, чем обычно в праздники.
Жители домов 236 и 238 по улице Московской вышли на утреннюю разминку с лопатами.
Кстати, калужский минздрав в своем телеграм-канале в Рождество, 7 января, выпустил пост с рекомендациями оставаться активным в праздники. И эти калужане, как, впрочем, и многие другие, в эти дни следуют им в полной мере.
Даже если сами об этом не подозревают.
Вызволение из плена идет с переменным успехом. Победить «Фрэнсис» удается не всем.
Были на улицах города замечены нами и грузовики со снегом, которые двигались в сторону снегоплавильного завода.
Тротуары по всему городу превратились в тропки. В центре мы увидели почищенные трактором только вдоль домов. Даже к остановкам и уж тем более в дворовые проезды ведут тропинки.
Собачка городового плавает в снегу.
А пешеходная аллея улицы Кирова превратилась в непроходимую.
На улице Суворова в районе первой аптеки было замечено занимательное в явление, которому мы дали название: «Зёбра!» (кто смотрел культовый мультик «Ну, погоди!», тот поймет).
Здесь нечищенные участки тротуара чередовались с почищенными.
Данное явление в Калуге не редкость. Причиной, по которой оно стало возможным, стал закон, согласно которому частный бизнес обязан чистить свой кусок тротуара, а там, где его нет, это должны делать городские службы.
Вот и получается, кто-то почистил свой кусок, а кто-то нет.
За невыполнение требования этого закона предпринимателям положен штраф. А вот что коммунальщикам, мы точно не знаем. Может даже медаль.
Помимо нас, за разгуляем циклона с красивым латинским именем следит вся Калужская область.
Нам в телеграм-бот обратной связи в лички групп в соцсетей читатели шлют свои фото и видео и мы предлагаем ниже их подборку.
- У нас сегодня грейдер утром должен был пройти, в домашнем чате писали, но, видать, не доехал,- рассказывает Ольга, жительница одного из домов близ пуховского пруда. - Супруг с утра чистил ступеньки подъезда, что б хоть дверь на улицу открывалась.
Метровые сосульки наросли на доме по ул. Московской, 238
Снежные фото подписчицы нашего телеграм-канала Елены.
Фото еще одной подписчицы телеграм-канала Анастасии
- Степана Разина 46, вообще нет дворника!Во дворе ужас, не выехать все застревают! - пишет читательница нашей группы в ВК Анастасия Пухтинова. - Примите меры!
Екатерина Тришина: снега по колено навалило на улице Дальней, 29.
Видео с улицы Гурьянова от читательницы Ольги.
Наш читатель Борис не уточнил, где снял этот ролик.
А что творится в вашем дворе? присылайте фото и видео в комментарии!