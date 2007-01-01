Стало известно сколько снега выпало в разных городах Калужской области

Средиземноморский циклон обрушил на Калужскую область более половины месячной нормы осадков.

В пятницу, 9 января, известный метеоролог Татьяна Инкина со ссылкой на Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликовала суточные данные о выпавших в регионе осадках с разбивкой по округам.

Наибольшее количество снега зафиксировано в Калуге и Мосальске — 25 мм, что составляет 58% от климатической нормы января. В Малоярославце выпало 23 мм, в Сухиничах — 21 мм. Меньше, но также существенно, осадков отметили на западе и юге области: 13 мм в Спас-Деменске и 15 мм в Жиздре.

К утру 9 января снежный покров серьезно вырос. Лидерами по высоте сугробов стали Калуга (39 см) и Малоярославец (38 см). В Мосальске снег лежит слоем в 35 см, в Спас-Деменске и Сухиничах — 33 см, в Жиздре — 29 см.

Снегопад сопровождался сильным ветром, порывы которого достигали 12-14 м/с, что значительно усложнило обстановку на дорогах.