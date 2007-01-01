Афиша Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские энергетики восстанавливают разрушенные непогодой электролинии
Новость дня Общество

Калужские энергетики восстанавливают разрушенные непогодой электролинии

По данным на 9 января, локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Хвастовичском и Юхновском округах
Михаил Тырин
09.01, 09:52
0 645
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

К устранению аварий привлечено 27 бригад - это 135 специалистов и 42 единицы техники.

Кроме того в резерве имеются резервные источники электроснабжения с общей мощностью более двух мегаватт.

Жителей области призывают сообщать об оборванных линиях электропередач в дежурные службы.  

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZwSlJUcllqd3J0M013YkZQUnQxRVE9PSIsInZhbHVlIjoieTFrNlpFMnc4QjEyY1lucnR6ZVExK2Yva1FyN3NtZkdlVGgwdkU4aVhFTHdQNjZWWnhnbmgxVnNwUTlESytrazBwZ3dhck5OR3lTSDBpZWQyL0hlR3JVWFB2UldURklUeE43OW5LSnlDb3Uza0VOVkIzdE1tajZ6elM1Y095bExyR2dxS1F2SkZwYmZIT3V4MnFrd09VdDU2Q1oxYXdkUjRNcEJIUDhiamtXWVBKenh6MlpObTBxZzJtSVR5TzJTVjRjUjRVeE9neFcyRExqcGtCZUY1RUZETW9mQTI2QitGYXZxelpVQ1gwOGNhRFNCdUlQS3dhbjU1UjdxbGpNTThQT3lZalhvWENoVFBHcjV1VWVlVWlXdHdGMVE1VmxrTnl2S3B0a0llMjVlVFh6aitEVGdWUzB3a2MvNVNNOFU4MzJUcGptTFdHR2JDNUFpbUt2Tkp3WDFCUnpVK1I2WWFjeSsvanA2S3BGV1gyN09SZndyS3hLNGU0UVZuQ0hQaWF1RWlKbDFRNVViWW1WazIxQjVKaFQ5bDdaQ0N1eUtNaU43cCsrSHp6cVhvMWYyVDFmaXdDQjdpbkFPYytvVSIsIm1hYyI6ImEyMTAzYTFkZTRiZWJkMGEzMWE4ZWNkZjdhZWJmZTllMDY0MGFjZTdhOWJlNGI0Y2Y5ODI0YWQxOTljZGIwNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRJU1hKTFhQVWo5YXc5UzlGcFN5QUE9PSIsInZhbHVlIjoiZGh4THZzcXRsVlQ5SndCczcvU1dJRDFvN0VFeStNbVJnZ0dtZGUwTnBXTTNTNVpSa1lJd1c5NnVtbXdiYjI2QS9RdFA3V0pUQWpwRlZPeUxybnpjREEzV2Q3ZGNxYVdZMW5pYWFoM1BaMFJMSW1aK2phY0tOejVWc3NVa05OelpScmdpU2dPcHBLSHpob3hrMkl2K2ZGVTg4b2diVkpvR1BYMEZJU1V5Y0dOcm9vcXVGOUMwRk5nSG9pTzQ3bWhEUlJPTWd0M3BncWRrcWtEczhscVV1eXJmeld6YkpqK1lCcDNmTTRkV0UxU0NNaXg1MGhFUkVOdzBFZWRoMjF2SW10eENqQWlHOWdXeW84VUNqcjh1MVhLVkNtSStwYjI2YTVaR3hrQjNpZG1FMmEyU250S1dYZXQzdHZVOXBaaXQ1emNleU15Q0hHb1NHVXJoYzRpYW5jK0prSmF5cTNDRmtmNjJoU05qOTkwenE5Z1hWZks5K2l3eEI1M1ZuekUzQTlzZEJ5Q25jU2pWNVJiSGxSTUt1UGJYRG45MnNJT0F2dTgrckJlcEN0WXBBc3pvdzVTcDI4ZnlML25vNjlzaDhXbG15MjVRNS9DWmdnMDZjS3kyK1oxcXgweXJjOU45OFQ5SE1qYTI5Y3pZTm1TbFhQS1IwUG5Fb1doUnpWcUpjV2NMeTdxRDdSL2ZNVHJhVndzSTh1MTMrUW9qdSttSHh3WFVpZXJjaUkxRGpaZ0lKUXJUQVpWTlVyRU5VZTlKVCtWcVBTRktBdmJMVHk0bG1BNFNBS1pjRHZFdXdKRW9ObDQ4Q2s1VmMyTnMxbnFTbHkwTnN4cTJzb2pPSDI0SSIsIm1hYyI6Ijk1MzViYzVjNDM3YzU0MTBkZTlhYTNjMDQyMDY4NDBhMTY5NGIzZDIwOWNlNDExNGYxNjdkNmNkODllM2ZhZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+