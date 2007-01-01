Калужские энергетики восстанавливают разрушенные непогодой электролинии
По данным на 9 января, локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Хвастовичском и Юхновском округах
К устранению аварий привлечено 27 бригад - это 135 специалистов и 42 единицы техники.
Кроме того в резерве имеются резервные источники электроснабжения с общей мощностью более двух мегаватт.
Жителей области призывают сообщать об оборванных линиях электропередач в дежурные службы.
