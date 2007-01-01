Калужская прокуратура начала проверку работы управляющих компаний
В четверг, 8 января ведомство объявило о взятии на контроль нарушения требований законодательства по содержанию имущества многоквартирных домов
На фоне аномальных погодно-климатических условий выявлено, что придомовые территории в областном центре не очищены от снежных заносов, а крыши - от наледи и сосулек.
Более 30 управляющих организаций получили представления об устранении нарушений законодательства.
