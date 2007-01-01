Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская прокуратура начала проверку работы управляющих компаний
Общество

Калужская прокуратура начала проверку работы управляющих компаний

В четверг, 8 января ведомство объявило о взятии на контроль нарушения требований законодательства по содержанию имущества многоквартирных домов
Михаил Тырин
09.01, 08:50
0 155
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На фоне аномальных погодно-климатических условий выявлено, что придомовые территории в областном центре не очищены от снежных заносов, а крыши - от наледи и сосулек.

Более 30 управляющих организаций получили представления об устранении нарушений законодательства.

 

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVMMUFibHoyTnRoTTFZSnFyVlEzRUE9PSIsInZhbHVlIjoiOXYxalZqZ09KLzREc1BYelc5TFpzK2tOdk5tVkJBK3BUVW9CL3VQNlZQbEtPejdLZDJ4NlpHNUtmclpZN3pkNFV4cUVKME9LeDhzb2NMeTUzN0F1WGVXV0ZON0F3VkNEVkZUbnNLK0crVlFJU283YVJWSEgzQ0hqeXBueG9WR2R0ZVVSYlZ6czVjYlBrN0JRcUNhbUxFYmxRWlBsYlRrMUtyNUdnd0VvcGdQWXp1c1QzcVpzTTZuYXNENmttRHUyekhWMXJjbFNCYnZBWXFVaXd5cUdXUXp4Sng4cUZCUEs1UFV2NzJDS0gzM3lnZllqbUNJalhGUGVMYmMwV0xlN2VXTk5mdXV6bnZhUUpNbGk2aU1ZSkVzMFN6VEVzU2VNTHBORWtqYyt5bG1DbEtScW5lWllkZ2IwTEd6M3pzd1VDY1ZMQmZwQ2NGSlZtZmZRQUlJZ1hENFZnbHdObUpZOFU3QUtuY0dYSGpSb051cDJZei9sMFlYSGlCOE9ham1CUlVCaS9WZ2M4NDNxNmFzaEMybVpDb0QvYWxTQ0QveCtYTG1kZkpCN2V1RnQzUlZlMGdnTWoxNlZMdkFUM01YYiIsIm1hYyI6IjRjNWM3YzIyMDUwYmFjN2NiMDgwMmU4NTIyZTFkMjUxY2JiZmM5NDZmNWIzNmI4OTk0YTU4ZTk2MjFiZTE3ODciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVsR2FOVzI1M1c3ZjZLUWlBWnd6WGc9PSIsInZhbHVlIjoiMHMxcFAvMkpWaXp1aFRjUkRhV1dqMncwazRTYUQxSEFCMG94TG0zMjlOcFNYOC9vSmF3b1JZN204VzJMb1NFR2dmTE5Jd3M4cTBobTZhM0RrMVZGVzZmUkJ4Y2thY3d4Vmc4ZmpYRzhGQ01kcFYxUTQ2RTFnOHA4QnpYRXNVbjhuUGtqRW9ucVc4TDZLVkNoNnIrZThWYTk2WHE0SzVnRlNuemN5RnhSVVprTXFmVUlJRk5icU9KUXZLOWhuekxYWURaZjYxTXkvUDN0WEZaSFZoYnpLanFQZTY2WmxBN3A2aFB3RXVJWFc3ODZxUDlockVGQnhRVXZnclIyKzY1ZXphR2xiVEhoOG5JNUxqNGVlcDZicEl0YTZjVmFtYkI3SjNVWnU4MjN6MC9sRWlCRzRGQ3pVemFQMk9VWndud1NBMjRoQ3E1b2I2QUQ3N3FHVStDckp2cVAzKzByM0V5WUQ5enhMa3FWYVM1YXhXOEEyYUhLWXduUFMrcVIxdkZ3RHpWTDkxdENmQVpuaUpKWUVHUkcwT2VNbXhMYUNEVktkMXZNMzBJMm5XNHhyK2cxTHRUdlV5VWdKMEZ6UEU1eXMvZmRlSDNocHIrYkZTbEdLeXBNZWhlbm5GZU4wMzB3QXhmSGRTWWVteFg1ZHJ1TXM4ZmhkUndhNndKK3ZueDdEdlFnd05yOWJONTZTVnpVWlBWZmJ2VGVYNGtUelZKMCtTUmlkVktvWndsUTNiS0lsM05mcGdBMWVONGpFVVZ2dytrTXZ2eXdVODAzNGhmVkh1VHRoYzZsVVQ2Q2Fhb2VpWW1OMmVlY3lwTE5aT0QzNTFhWmNTNUw0QUZHc2NEdiIsIm1hYyI6IjM0NDRiOWI4NmVkZmZiNGI4OGY4MDFiZTIyMjUxMzJmN2Y1YzEwZmI3MzU4NmUwYzU2ODA1MWRiYjM0YTU2N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+