Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Угроза отключения отопления нависла над центром «Феникс» из-за «Фрэнсиса»
Новость дня Общество

Угроза отключения отопления нависла над центром «Феникс» из-за «Фрэнсиса»

Объявлен сбор средств на газовые баллоны.
Сергей ПЕТРОВ
09.01, 05:56
0 598
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На пятницу, 9 января, в Калуге ожидается пик циклона «Фрэнсис». И он доставляет проблем не только людям, но и животным.

В калужском центре реабилитации диких животных «Феникс» объявили сбор средств на закупку газовых баллонов для системы отопления.

- Идут холода. Нужна ваша помощь, - говорится в сообщении Центра. - Заранее, спасибо всем кто сможет...

Перечислить помощь можно на карту, которая привязана к телефонам 9105926867, 9036368139, а также через PayPal elik201@gmail.com

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktLekZ6NVpoL2RoMWRDa294cWNZMHc9PSIsInZhbHVlIjoiWVhyOU1XdHNEeEw0bWNOdXV0TDdLdzl2RjJoK2hrSG5Xc0psK0traFNDbFc3Yk4rd0IrOWpvUVk2WlNZaU9OR2szQldjWWM4L00vS0xGR1MzTzJOTTBVck9GZU5yWGpQQU5hRlF6RGthT2RUamY2OUozN1gyWjlydlRISTBOdElNSGt1M1grMVFnUkswa2x4clhYbUI5a1B0RWR5d1pCR0xZd2swVktPaEF4QUxLSUU1RUFjTDJ2UXlqSTUvRUR3TU1YOE1iWGlZdkpPTncvQjNQUndPcFI1eFlFS2xYMzZuckltZk5Ha3RLUXErOGFQcmU4YTV6MjZLWFVESTN1VUtmVnp0MmtnNU8rUXlDV2ViYmZQdGdLNGlweHBEOEI4ZjRzOWFMTEhZSUk4TWNtWnNoZ1ZrNlpEQS9zY0czc0tlQUZLWjdpNXBZWUN3cXJrb1lkRjNVT3FvR05Ec2RhMFpISkFoYkJHTDRmUVo4NGY1N1ZTYXBVbkE1V2dWMTJWckg2VGFMcXRWSjBub1l0RW95eGp3WmxjcDVDd2J1QUdxSzZheEpuRTl6MGphMWgxQ3kzdGp1aGNlY3Z0SVRDYyIsIm1hYyI6IjdiNTUwOWJmOTgwNzc5OTc1YTg2N2FiOWM2MDdlZjljZTliMzhhODZmNTE1MmIwOGRmM2U5ZDQxMGRhN2FlZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9HYXJ2WFluU0dwRnQ3VW5UZ3dNbGc9PSIsInZhbHVlIjoiVFhFL0laaFgxYXQ5bUNPVlprT0RGWDVQU2ZyWkFiMXlGbmM2bDE5WHhuYWU0K3N6VFdTQ1luYWhYMXFsaDlvZ1IwQVFXMUY3VHVVai9pQ0Q4dis0dnY0RUlFMWNVWklJaHRZdHQwOHBZcStSQXB2OUFIVyt2Tm9TWld0OVQ5SzBhL0JhbjQwTkZQenJqYWpVaW5yMVYxOGRkRnhMaTJHdU5PYkx6dEtldXdnS3hMcGcrdXFhUXdjWTAveWFVMTI1UElVL1kyRkRkQS9EWTZIK1NSWU02bXVMbXgzdkE1K2I2bzJtMGhzWmlEVHVTSC9JU1RzTWY1QmkzQnlxZ3hvZEM1dmthWXZpRjZ6UE9NSWR0OCt6NExrT2NoUi9pRGh3cTU0UWQ5UDlxRkFDQmdUSERuU2FzRUNBMjQ0RzN5NHdjSVRMbjFNeGtEaTlpRmY5Y1RHMG80Q1pRM2FPM0llYTMzaWtKS2J4d0xaUDdubkRQMENreEU1N2hVWXN4MlBvOWQ3SWs1S0Y1aitBVUVPNEV6MGc0a1dsTVZ6eG9qUEJzcWJTSnhJM1J1VVdtUkRiTjdNZjQvZVVHc1lidUtvb1ZidXJFU1oxUTI5NXFmNkN5UUxLdEpUc3pEd0lpUm1zQ0pOclh3SjM3dXUrTmhnY3d1T2JJSWdoSnFTUDFVUFVoY0szTG9LK2dhazZ2ZkowT3Z6NjdrcElRT28yWFFhMXdzNWN2YlZSVVlMQm4vRkFyQXZhUC9CSHQ2RG5IQ1c0Zmo1dmpiUndETjM4V1RHekxvcjN5WERuNGtJNDdIcE4vckR4Z0JFMXp2RlVQN3dtRXFZNXF5SmQzWUtrUjcvdCIsIm1hYyI6ImQxZTI2ZDIwODM5M2IyMzJiZjg0YTAxMTljMGMyNjNhMmM1YzYxMGVjMTI2Y2YzNmFlZGExMzRhY2NiYWVjY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+