Угроза отключения отопления нависла над центром «Феникс» из-за «Фрэнсиса»

Объявлен сбор средств на газовые баллоны.

На пятницу, 9 января, в Калуге ожидается пик циклона «Фрэнсис». И он доставляет проблем не только людям, но и животным.

В калужском центре реабилитации диких животных «Феникс» объявили сбор средств на закупку газовых баллонов для системы отопления.

- Идут холода. Нужна ваша помощь, - говорится в сообщении Центра. - Заранее, спасибо всем кто сможет...

Перечислить помощь можно на карту, которая привязана к телефонам 9105926867, 9036368139, а также через PayPal elik201@gmail.com