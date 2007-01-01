Афиша Обнинск
По факту смерти четверых в аварии под Боровском возбудили уголовное дело
Новость дня Общество

По факту смерти четверых в аварии под Боровском возбудили уголовное дело

09.01, 05:17
Как мы уже писали, в четверг, 8 января, под Боровском произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок.

Как сообщили поздно вечером того же дня в прокуратуре Калужской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, около полудня на трассе М-3 «Украина» в условиях разбушевавшегося циклона «Фрэнсис» легковой «Форд» выехал на встречку и врезался в фуру «Мерседес». Эта авария привела к цепной реакции и по итогу в ДТП попало пять автомобилей.

