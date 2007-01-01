Аэропорт «Калуга» закрывали на 4 часа

В первом часу ночи пятницы, 9 января, Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства над аэропортом «Калуга». Одновременно с этим в регионе объявлялась беспилотная опасность.

В пятом часу утра ограничения были сняты и небо снова стало свободным для полетов гражданской авиации.

Вместе с тем, сообщения об отмене беспилотной опасности пока не поступало. При этом ранее многие калужане замечали, что СМС-предупреждения от служб зачастую поступают с задержкой.

А вам в какое время пришло СМС о том, что опасность миновала? Пишите в комментариях.