Это еще цветочки: циклон «Фрэнсис» устроит апокалипсис в Калуге 9 января

Пик осадков ожидается в Калужской области завтра.

Главным событие уходящего дня в Калужской области стал приход восточноевропейского циклона «Фрэнсис».

Он принес с собой не только мощный снегопад, пик которого в Центральной России ожидается 9 января. Увы, не обошлось без трагедий.

Рассказываем о том, что уже успел натворить «Фрэнсис» и чего от него ждать в ближайшие дни.

Трагедия на дороге

В полдень произошла страшная авария под Боровском, которая унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка.

По информации УМВД по Калужской области, легковушка «Форд» вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру «Мерседес».

Погиб несовершеннолетний и трое взрослых.

Точная причина аварии сейчас устанавливается, но наиболее вероятная – машину занесло из-за непогоды.

Дорожный ад

Коммунальным службам 8 января пришлось поработать на износ. В Калуге навалило снега высотой 10, местами 12-15 сантиметров. С таким объемом осадков справлялись с трудом даже в центре, что уж говорить об окраинах Калуги.

- Вывоз снега будем учащать, делать это уже сейчас становится проблематично, - сказал на заседании оперативного штаба начальник управления по работе с населением Калуги Павел Харламенко.

Жалобы поступали со всех концов города. Особенно часто – на уборку от снега дворов.

Прокурор Калуги Алексей Василенко попросил власти не стесняться подключать его ведомство в случаях, когда управляющие компании вообще не убирают дворы и обратил внимание на еще одну проблему – сосульки.

- У нас были в прошлом тяжкие случаи, и, к сожалению, с летальным исходом, - сказал прокурор города. – Если такое, не дай Бог, повторится, доведите, пожалуйста, до управляющих компаний, что будет сразу арест, заключение под стражу.

Чего ждать

- Но самый апокалипсис всех нас ждет завтра, -сказал на заседании оперативного штаба первый заместитель градоначальника Василий Полежаев. - Ожидается около 22-23 см осадков.

В связи с чем Минтранс Калужской области уже выступил с предупреждением, что в связи с осадками возможны отмены межмуниципальных рейсов с 9 по 12 января. Так что, если вы планируете поездку в районы, то лучше повременить или, в крайнем случае, иметь ввиду, что на расписание в эти дни лучше не надеяться.

А надеяться будем на то, что «Фрэнсис» больше не унесет ничьи жизни.

Берегите себя.