Калужан попросили освободить дороги в ночь на четверг
Общество

Калужан попросили освободить дороги в ночь на четверг

Городские коммунальные службы планируют уборку снега с вечера 7-го до утра 8-го января.
Владимир Андреев
07.01, 16:31
0 249
Очищать проезжую часть и вывозить снег коммунальщики на улице Ленина, от площади Старый Торг до улицы Московской.

Снегоуборочная техника поедет также по улицам Салтыкова Щедрина, Кутузова и Достоевского.

- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с этих участков дорог, - попросили городские власти калужских автомобилистов.

