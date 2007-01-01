Калужан попросили освободить дороги в ночь на четверг
Городские коммунальные службы планируют уборку снега с вечера 7-го до утра 8-го января.
Очищать проезжую часть и вывозить снег коммунальщики на улице Ленина, от площади Старый Торг до улицы Московской.
Снегоуборочная техника поедет также по улицам Салтыкова Щедрина, Кутузова и Достоевского.
- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с этих участков дорог, - попросили городские власти калужских автомобилистов.
