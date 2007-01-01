Афиша Обнинск
Резиденция калужского Деда Мороза приняла тысячи гостей со всей России и из-за рубежа

За шесть праздничных дней Резиденция калужского Деда Мороза и Снегурочки встретила около 3,5 тысяч посетителей.
Владимир Андреев
07.01, 15:13
География гостей впечатляет: помимо жителей Калуги и области, на встречу с зимними волшебниками приехали семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Крыма, Ямало-Ненецкого автономного округа и даже с Сахалина, сообщили в среду, 7 января, представители резиденции новогоднего волшебника.

Особенно приятно, что праздничную атмосферу Калуги оценили и международные гости — к главному Деду Морозу региона приехали туристы из Франции, Германии и Израиля.

 Такое внимание свидетельствует о растущей популярности калужской резиденции как одного из центров новогоднего туризма.

