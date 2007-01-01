Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Сотрудники ГАИ помогли водителю на трассе в Ферзиковском районе

В рождественский сочельник, 6 января, на 15-м километре трассы Калуга — Ферзиково инспекторы ДПС помогли женщине за рулем.
Владимир Андреев
07.01, 14:05
Поздно вечером, в самый разгар снегопада, инспекторы заметили на трассе Калуга — Ферзиково машину, стоявшую с «аварийкой». Оказалось, что у женщины-водителя спустило колесо, а помочь ей было некому. Проблема усугублялась тем, что запасного колеса в багажнике не оказалось, а насос для подкачки был сломан.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили на машину докатное колесо, починили насос и сопроводили машину до ближайшего шиномонтажа.

Женщина сердечно поблагодарила инспекторов за помощь и поддержку в канун праздника.

Госавтоинспекция в связи с этим случаем напоминает всем водителям: перед дальней поездкой, особенно зимой, обязательно проверяйте, исправны ли запасное колесо и весь необходимый инструмент в багажнике.

