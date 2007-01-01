Афиша Обнинск
Главная Новости Общество «Ходють и ходють»: инцидент с ребенком-инвалидом в калужском храме вызвал шквал откликов
Новость дня Общество

«Ходють и ходють»: инцидент с ребенком-инвалидом в калужском храме вызвал шквал откликов

Под Рождество, вечером 6 января, в Свято-Троицкий кафедральный собор Калуги не пустили ребенка-инвалида на коляске.
Владимир Андреев
07.01, 13:04
0 572
Жанна Атамян, написавшая на странице губернатора в соцсети об этом инциденте, пояснила позже, что они с семьей пришли пораньше, в 21:30.

- Точкой моих нервов вчера стали слова от служительницы собора: «я только что тут помыла полы», - уточнила мама ребенка, Жанна. - Стоят люди, немного людей в соборе было ещё в тот час, поэтому и пришли пораньше.

После публикации этой истории, наши читатели взорвались комментариями. Очень многие недоумевают, как вообще могла произойти такая ситуация?

- Очень странная ситуация! – пишет Людмила Журавлева. - Вчера были в Новом иерусалиме в Подмосковье, так там детей привезли на колясках на спец автобусе, пандусы и лифты везде! Несколько человек, все им помогали, наоборот везде дорогу! Тут или что-то недоговаривают, или служники в самом Храме проявили инициативу. Не верю что Епархия могла дать такое указание!

Ей вторит еще один наш читатель.

- Как обычно, один сказал, другой не так понял, - пишет Александр Митрофанов. -  Храмы всегда закрывают, что перед Пасхальной, что перед Рождественской службой. Ребёнок был просто триггером. Про него вообще могло речи не идти.

- Интересно, их батюшка благословил так поступать? – спрашивает калужанка Людмила. - Просто из ряда вон.

