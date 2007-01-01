Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге вывезли рекордный объем снега
Новость дня Общество

В Калуге вывезли рекордный объем снега

Массивные снегопады 5 и 6 января заставили коммунальные службы Калуги напрячься.
Владимир Андреев
07.01, 12:24
1 402
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Все первые дни нового года калужане жаловались на неубранный снег на улицах. Ситуация начала исправляться во вторник, 6 января.

На расчистке городских дорог выехали более шести десятков спецмашин. Около 70 рабочих с лопатами выгребали снег с тротуаров и обочин.

Результат виден, по крайней мере на центральных улицах.

Городские власти в среду, 7 января, предоставили как обычно кубометры цифр:

- На автодороги высыпано 234 тонны противогололедных материалов (210 тонн ПСС и 24 тонны реагента).

- Зафиксирован максимальный за последние дни объем вывезенного снега — 3160 кубометров, что говорит об эффективной работе по расчистке и вывозу сугробов.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5JODYyS1p5QVV6bGVyK1dmcjJnbmc9PSIsInZhbHVlIjoiSUpkbXJtYUVIZmNFR0VsTDFsbkc1dnVZRGVEckF1OWtYWUhvV3dUbVVtWmh6T2tLSjgyVWV0SDRKb0NDTUpYaXVZSzdoazNzdWNpQVM2VHI3T2F4L1k1Lzd4SVBpYXVoUG1VSEdoUEUxWUxmMlcvZExLMldVazFLMHlCd2JBamFOdUhKRlpXM0dkbDJhN2E2NVFqcWU1YUIzWkFFejBsZ3cxcGZNWjkrZFBrNzRKOElRRTZzUngwZllaeU45aEtmSi94WHcwaGVxa1AwTTBSYy9yZEFhbHJGZTZ4Q3ZQQnlkTWFQdy9Ec3pKOThiWGNycGtVUzJmc1pYUjExcFFsMmU2SlZWM2ptbWxOc0xhU3l6c1lySG1XMitlempyMGRXWG5ZalhVdDFCSjM0UDlGdmVQdzZjcHNDOEF1aFFIR0NjOGNjNWRzanJUN0pIUWRlbysyR3E0d0VjV3pxT3h6RVJmUHNPYzRhRVZ3VjdISytxMGR6NVNwNjc0aWVCN2twQ3F4bXhoV0I1MUU1WW1QL1lOM2dIcmZPVnM3eStRem9oYnJST25oWlRKSlRnRnB4ek9VbjRwZzNYYnVnbWpJVCIsIm1hYyI6IjlmZDVjZTFlNGUwZjI0MWY3YWQ0ZDg3NjMxYWI5ZWE5MjU5N2JjMDAzY2IwN2QxZDgwYzJmNDEwYmM3NTZiOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InE5Q0ZUUm51SlpLaXFFWmI0dWkyWnc9PSIsInZhbHVlIjoiM0hhWXFMV2l2OEI4bjltWW85dGdENzlhRkxEdmk0NXpFekxhdGg3MnZrRFI1QlZNYStMbTBPQm5XaG9QeTBzMm1ENDFKdW5renRLb3o1S0p5WXRVM0hiTm4yeW4rQ00wa2l6M3E1dkUwaE5RajVURFU0NE9SM3I2Q1pTWnBJT0w3cjc5SEl6TDdxeVRUTHNyd0MzT25PL0s4VnR5Z09sTkRPd0xhVDIrWGRKdElsa3M0KzlYYklTSjcrVHRyb0xIWVVyb2lsemVJVW93Z0M2cyt6OFY1SWZXMTZmZFVuOWhGMW56UHZKK2QzbklkdTc0SnJKR1BZTW0wUGw4U3pvd1RDb1YxNjBvdEpyTGVlaHFlQy8wMk5rVm9jTkE3OHR4TlZUeWFwSFp4azJXVWY1NkV5d3JRVnBlRERBdk1uV2lDVmxZNG5nbTc5a2c2L1hlV2xHc09zVmE5SEE2bHFWNmRhakErY1lpdUNyYVNXSlZNVms5MzIrT0JXZUt1a3Vuakk0T1VzVWJTYm9xMW14eUxjMGVjUG4wdUNqVHNucVUzVGc1di84Y2lZcVd4T1oyTy9NaUxCNWxrN1lWalUxZzF3VnY1Ulg1YlRyZ29ZTGtaWUYrVzRrdldCUkRKSmRoa0tMOENRWVo2NTM4cytBSWxkYmRqSm1nSi9TbWdURytrRmRXTjBmS2hqREc0MkVoWFV3cFRhWlpPSzBONTlEUTVISFV5ZXdwbmdRSlIzSy9yTlM0cFNmWHdwelJ5OHdiSU85eGZGa1JIQUU4enVLWXIwdjNYSVlSUjBZZXJaYUxrYU1Ib2JoeThHS3pLanRTM0poTEhhT2pXU1hJd09zMiIsIm1hYyI6ImY3MDUyNDFiMmYwZDVjZTY3ODFhMWM1YTgwMDdlZjk5YmZiOTNkMThiMTAxZTM5ZGFhZTA5NjU5OWVjN2QzNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+