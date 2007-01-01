В Калуге вывезли рекордный объем снега

Массивные снегопады 5 и 6 января заставили коммунальные службы Калуги напрячься.

Все первые дни нового года калужане жаловались на неубранный снег на улицах. Ситуация начала исправляться во вторник, 6 января.

На расчистке городских дорог выехали более шести десятков спецмашин. Около 70 рабочих с лопатами выгребали снег с тротуаров и обочин.

Результат виден, по крайней мере на центральных улицах.

Городские власти в среду, 7 января, предоставили как обычно кубометры цифр:

- На автодороги высыпано 234 тонны противогололедных материалов (210 тонн ПСС и 24 тонны реагента).

- Зафиксирован максимальный за последние дни объем вывезенного снега — 3160 кубометров, что говорит об эффективной работе по расчистке и вывозу сугробов.