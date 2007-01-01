Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калуга «зарастает» сосульками и предостережениями
Новость дня Общество

Калуга «зарастает» сосульками и предостережениями

Калужане в первые дни 2026 года забросали страницы соцсетей ведомств фото свисающих городских «сталактитов».
Владимир Андреев
07.01, 11:10
1 371
После проведенного 5 января оперативного совещания у губернатора, где, в том числе шел разговор о своевременной очистке крыш домов от снега и нависающих сосулек, жалобы калужан не прекратились.

- Сколько можно, каждую зиму иду по улице и с тревогой смотрю вверх – как бы не свалилась сосулька, - пишет калужанка Вероника.

- У нас на Баррикад они уже под три метра висят, - сообщил местный житель Владимир.

В подтверждение своих слов калужане выкладывают фото опасных ледяных глыб, свисающих с крыш.

Ответы в соцсетях практически одинаковые.

- Направили требование в УК о необходимости очистки кровли, - стандартно отвечают в ГЖИ.

Работу с управляющими компаниями ведут административными методами. Министр строительства и ЖКХ региона отчитался о ней.

- В Калуге Управляющими компаниям "Феникс", "ВОСТОК" и "СТРОЙКОМСЕРВИС", - сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Государственной жилищной инспекцией объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и будут применены меры административного характера.

Между тем сосульки продолжают висеть и заставлять нервничать калужан.

