Калуга «зарастает» сосульками и предостережениями
После проведенного 5 января оперативного совещания у губернатора, где, в том числе шел разговор о своевременной очистке крыш домов от снега и нависающих сосулек, жалобы калужан не прекратились.
- Сколько можно, каждую зиму иду по улице и с тревогой смотрю вверх – как бы не свалилась сосулька, - пишет калужанка Вероника.
- У нас на Баррикад они уже под три метра висят, - сообщил местный житель Владимир.
В подтверждение своих слов калужане выкладывают фото опасных ледяных глыб, свисающих с крыш.
Ответы в соцсетях практически одинаковые.
- Направили требование в УК о необходимости очистки кровли, - стандартно отвечают в ГЖИ.
Работу с управляющими компаниями ведут административными методами. Министр строительства и ЖКХ региона отчитался о ней.
- В Калуге Управляющими компаниям "Феникс", "ВОСТОК" и "СТРОЙКОМСЕРВИС", - сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Государственной жилищной инспекцией объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и будут применены меры административного характера.
Между тем сосульки продолжают висеть и заставлять нервничать калужан.