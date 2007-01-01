Ребенка-инвалида на коляске не пустили в калужский храм на Рождество
Как пояснила калужанка Жанна, около половины десятого вечера она с мужем и четверо их детей (один из которых инвалид на коляске) пришли в храм до начала службы.
- На входе служащие собора нам в грубой форме отказали в посещении храма, - написала Жанна на странице губернатора в соцсети. - Причиной было заявлено, что «вход в храм на инвалидных колясках запрещен». Мы постарались объяснить, что это ребёнок - инвалид, но нас никто не захотел выслушать. пришлось покинуть храм.
Женщина добавила, что до этого инцидента она с ребенком-инвалидом посетила десятки храмов и ни в одном из них инвалидная коляска не становилась препятствием.
Калужская митрополия и администрация Калужской области пока не прокомментировали эту ситуацию.
В соцсетях ситуацию назвали кошмарной.
- Кошмар....Нет слов, - отреагировал Сергей Улин.
- Искренне сочувствую Вам и Вашей семье, написала Юлия Свирина. - Очень жаль, что даже в такой светлый праздник не нашлось места в главном храме Калуги Вашему ребёнку-инвалиду.