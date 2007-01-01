Афиша Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ребенка-инвалида на коляске не пустили в калужский храм на Рождество
Новость дня Общество

Ребенка-инвалида на коляске не пустили в калужский храм на Рождество

Вопиющий случай произошел вечером 6 января у стен Свято-Троицкого кафедрального собора в Калуге.
Владимир Андреев
07.01, 10:01
0 425
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как пояснила калужанка Жанна, около половины десятого вечера она с мужем и четверо их детей (один из которых инвалид на коляске) пришли в храм до начала службы.

- На входе служащие собора нам в грубой форме отказали в посещении храма, - написала Жанна на странице губернатора в соцсети. - Причиной было заявлено, что «вход в храм на инвалидных колясках запрещен». Мы постарались объяснить, что это ребёнок - инвалид, но нас никто не захотел выслушать. пришлось покинуть храм.

Женщина добавила, что до этого инцидента она с ребенком-инвалидом посетила десятки храмов и ни в одном из них инвалидная коляска не становилась препятствием.

Калужская митрополия и администрация Калужской области пока не прокомментировали эту ситуацию.

В соцсетях ситуацию назвали кошмарной.

- Кошмар....Нет слов, - отреагировал Сергей Улин.

- Искренне сочувствую Вам и Вашей семье, написала Юлия Свирина. - Очень жаль, что даже в такой светлый праздник не нашлось места в главном храме Калуги Вашему ребёнку-инвалиду.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
20%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFWQStaYjJrQUk1NmdRVzVRaTlmdmc9PSIsInZhbHVlIjoid1hsa0RRVGlDUS82N1hYTHdOT2ErY01hdkx6OVNIYjBFUkJNTGhWWjlPTTc3d1RFV3FBNk4welptZWhYZ3ZuaVV1VXE1eXZ3bzNXV0dtY1VUbFAyVFcvZzF1SHRwc1k3dFMyakl3eHRhWmE3YTZCajlHVy9hbnU1QitFcW02YnRNeVBzVUNOTXBVendSN1gzMUthYlcvak9HY1pDYXM0djhEcEVMS25icHkxcWZFR0t6MW1tMS9VQWtvRlJwdVNBOTVlK0lUMDlnM1lqRC9rUkJweXBiazJrRmVFSEROOWhmaUl1cXJINzFsUFZaam1PQXlzU3hsekNKdmhYTUVZTmh4LzZKMUptK3Ayb0NtUS9RbWZpb2lERlFuQktiYVNVejB0d3U4R1Rhd1J2SEY3dzFBeDhVblU1YWNtbGVzNFpWcDBFN0haZjRiT2J6N3UvS0NKb0U1WDczT0t0THcrT0xhR0FTYldUTFNpT2Y2Wk1DL2pnV3ViUlJQRkx6QVFVUVIrdmt1RFZaTksrNlBNZFdRTjlrTGpxVk9vSHJqRmpydElsSVVvVW4zNG5BYWN6Sk9Xb1QvMWdBWmhrNWZaNSIsIm1hYyI6IjE3YWNlZjFmNzRkNmFiMzBjNzVhZjA0NzA4MTUxODg1YTU2MjUxY2ExYjIzNjAwYTNmMTg0MmE1Y2E1MmZhYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFlUzkwQkRENWxncDRTRGVGa1l0Znc9PSIsInZhbHVlIjoiU0ZaaVJDSVpwdXpQb2tsRDdoOGNtazFIQ29ISXZHNGpHdXZmTjhZMHZyR2VFYlRrcklaSkwyVzR6YWMxTzdhcnBoMFNYZTQ2Z3lHTk5QeWVGV25sdUs0NFBjT01hNkwxN2NlM2NEZXRJN2Ntem83OWttVm91SGtoNGcvcThFaGcyUmRiRytjdWNXUHlTdTVGbGNLS3RXMlVCYkwyeE10K2ZpQjluRXNvWGNwR2xmSGtGZ2U1bFB3MHJWZGVwaHk5bEExTi9ZcmtocUx0bDQycHRqb2t6U2dhSWZ2Tkp1NWFpbi9obHpIaGxxd3FrZ3dWOEkvdlk0ZlF0cUt5Y3VCSUlPUWQ0STNPTDVBMGhJNXFjYlNlYUNSUk9vSCt2MGRzTE9TRTdQUU8ya2xSSm5TL0grcElOMHpYcjJHMW9pdTZIR0RKL3lSTUVKWWZUaHVkL2psY2NQeWU0MTNJSEpTMjhXV1pRNHRYVFdFNFFvWnZEc1lub1duQm9hSS9tYitWUTZQb0ozMmwxbjFOR3ByQnpPd0xXd2NpNW9kcGxYcklESWo2ajVFelpNd1lhVERVbHYzYTVMcDRuVExRRUF2NmpISEtOYktkWXhkZkJGUmtDZE83YnVDZGkxeTVxQjE3amVhOCtuekVlS0dudHJuYmVKWE13RklGTisyakVlalBZOGNONVE3aEc5UmlrcUxnZGt2cDJpRXA3U0dYcWtPTTdQZHh6b0ErTlZsVXlLenBRb2Y0eUd2dlAvRDB4UllOaEZwTVMwUFg0bS9OZVFVd2RkTXdwYklyM3BxRlMvWDNGOTc2VjByOFE2UC9jckl3MUR6OGFTZ01CeGpWVWsyciIsIm1hYyI6Ijk0ZjQ5MWI5M2I3ZGMzMzZjODUxODU0ZjgyNzYzYmQxNWY2YjA5NTQ3YzdmNjYxMTdmNjljYTdhM2Y1MTBhOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+