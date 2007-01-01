Запретные салюты гремели в Калуге рождественской ночью

Несмотря на запрет использования пиротехники, калужане запускали в ночь на среду, 7 января, фейерверки.

В Калужской области с 1 декабря по 16 января действует запрет на продажу и использование пиротехники.

Несмотря на это отдельные граждане не смогли удержаться от соблазна запустить в ночное небо фейерверки.

Видео одного из таких пиротехнических шоу прислал нам в редакцию калужанин.

- Рождественский Сочельник в частном секторе на улице Кирпичной в десять вечера, подписал свое видео Дмитрий. - Три подобных заряда с интервалом 5-7 минут. И в это же время «эхо» еще в отдалении. Где стражи порядка?

Напомним, что за нарушение запрета частным лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч.

Юридические же лица попадают на штрафные санкции в размере до 100 тысяч рублей, а при повторе – до 200 тысяч.