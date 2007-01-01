Афиша Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Запретные салюты гремели в Калуге рождественской ночью
Новость дня Общество

Запретные салюты гремели в Калуге рождественской ночью

Несмотря на запрет использования пиротехники, калужане запускали в ночь на среду, 7 января, фейерверки.
Владимир Андреев
07.01, 08:10
0 349
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области с 1 декабря по 16 января действует запрет на продажу и использование пиротехники.

Несмотря на это отдельные граждане не смогли удержаться от соблазна запустить в ночное небо фейерверки.

Видео одного из таких пиротехнических шоу прислал нам в редакцию калужанин.

- Рождественский Сочельник в частном секторе на улице Кирпичной в десять вечера, подписал свое видео Дмитрий. - Три подобных заряда с интервалом 5-7 минут. И в это же время «эхо» еще в отдалении. Где стражи порядка?

Напомним, что за нарушение запрета частным лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч.

Юридические же лица попадают на штрафные санкции в размере до 100 тысяч рублей, а при повторе – до 200 тысяч.

Лента настроения
5 оценили
80%
0%
0%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im4wbGtWc1J0TWlsWmFvV3ovN3ZRcnc9PSIsInZhbHVlIjoiRndSRUUzbnh4REZHbHA2SnRlbldVTFhQNHl1RlEvaC9mZnVkUjQxYkFHRU1KampHbm54WEdxWjZ0MElDZ3RhSDVkM1ZwellEMHZXR3VkM1o5Q1RhTFVJTjNLWC9UaERoVDh6K3dWb2NDZnBOaThTSFgzbVB2ZU1Razg5aTlOTitvTDA0RDIxRDVRYjdETDhKTnVNWVZORGl1anVxdlM1TzQ5dTNKR1VXL0ZLMmVGYndjZXZCczNWSmtpRmYvTFo2RzB0bWRMcVhVSnZjbXI0REM4VmFYSldCQStrSGlhTHZ6QU9UTjcrdzF0Mlg0a2RLRXpNSFpoZStRL3Mra3RyWFRzMkVhNU9qYkJuNisxVUFMaHdoMzhpMjAwT2t5eC9TSzlpLzFZR0hTWXFjcUoyWnZOOWIvSTFyZzQ5ZUhoR3VubUlRZGFNQkFRdkJEbUNYdzcyNndmMy9jSk9weE9FZGpLQWJuS3lvMitNOUp0K0YzeXRxL3lodW5xNENHRzZRV1dzbEpyK055NlIwTlFWenVSTks1cndHU1kyMEI0T1FzUitXUGg4YVg5aFBmaVFlMTRndUxXRXFBeThpNUpyMiIsIm1hYyI6IjM1MDA1YWIzZGU1NWM1YTBhNzEzMmMxM2JhZTljMmZlODI1MWRkODAzMjVkODRjMjk0Y2I2NmMxMTIwNDBhOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVZY0p1ZW1Eanl6M3ViNWN5WldzWHc9PSIsInZhbHVlIjoiSkV1emhKcEQ4N0d1Z2lxNE91L1RBVWRqVDE5MzlvYmNJT1R5c0grak5pajJmU3c3RzdnZU5xMzF1VzVYcUQ4c2N2MDBsbVB2OGVURFlBbEZUNmRLckVaWnA5Rk1wTnpsUkkvN1pjaHEyV0tKSU9zdU0rSkRtRHNGZlh6ckJHVVI3SFhjQ3lsR2JDMVlJVzI0RkpGQzg0LzI5TTJIUUZ2d3ZCOVdXK0tINHEwcFhTSVN6R0lpbTlyRGJrKzBOdFRHWWhPVDF6RXNyYVljcDlrOCtGZmlNaXpVUzNiSnVCWFpiL1pBcmdmQk96bkp1eldXZ0xBbVEvVkcyeG1udzkvenNHTlZJWmdiWkJHeXgyY1RpYlNoY0JpdEdFcEE4YjcvL2pseGVMSEZRTEwrbzlYNnVWNGIxbWtEVFpvbFdTOFFFUHFqdVQwVnpIQnk4QnpJVmV6MUNiRkdHQVpHamplR2tSODZHbm9Pc1hodFBQY2p6T2xzTW9wZnp4T0xucGFITDZZT2NTVmY2Z2hZcWdxOEZjUFNMOEdZclJ2aUFaMGhXalFEdThpNFliQWk3OXVlSW0zVG5tQ0NTNHRqTVAwbnRsaXFPdmZ5K1MzMHlKQXdpSDRlN1Z2bjRZa0xia0xpS2FPb2JUeUNHOGltb0NaQ2kxd0Jnd1Y3dGlCV2dHb3FBY2dLVFFrNEtBYVdBd1JlVC9jdkwrNUx3Mk5kSDA3UmNJWDlIcFJJT05vM3NnMHE5RGU0QXVTazZuNTlTWkM4UmEwQldNMU4xZzZBa24vdlJQb094ZXFTRVFFaXhuNDl4Rzk0UVUxMyt1c25vcGM3OU5vclE2S2FJazdZeFdoLyIsIm1hYyI6IjRjODVkYTA3ODhlYjFiZTcyZTc3MTEyNmI1N2U1OWRjYmVmNTQzZjE1MTQ2OTBhMjAzYTEyOWM1Njc0YWI1ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+