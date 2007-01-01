В Калуге отпраздновали Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января православные христиане Калужской области встретили один из главных праздников — Рождество Христово.

Торжественные богослужения прошли во всех храмах города.

Центральное богослужение состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе, где Божественную литургию возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.

Обращаясь к верующим с рождественской проповедью, архипастырь призвал всех к делам милосердия, вниманию к ближним и заботе о подрастающем поколении.

- Мы должны подсказать, как правильно жить, не пройти мимо престарелых, сказать доброе слово защитнику Отечества. Если мы так будем жить, то на нашей Земле будет мир и благословение Господне, — сказал митрополит Климент.

С праздником калужан поздравил также губернатор области Владислав Шапша, пожелав, чтобы вера укрепляла сердца, надежда освещала жизненный путь, а в семьях царили любовь и согласие.