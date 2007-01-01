В Калуге отпраздновали Рождество Христово
Торжественные богослужения прошли во всех храмах города.
Центральное богослужение состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе, где Божественную литургию возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.
Обращаясь к верующим с рождественской проповедью, архипастырь призвал всех к делам милосердия, вниманию к ближним и заботе о подрастающем поколении.
- Мы должны подсказать, как правильно жить, не пройти мимо престарелых, сказать доброе слово защитнику Отечества. Если мы так будем жить, то на нашей Земле будет мир и благословение Господне, — сказал митрополит Климент.
С праздником калужан поздравил также губернатор области Владислав Шапша, пожелав, чтобы вера укрепляла сердца, надежда освещала жизненный путь, а в семьях царили любовь и согласие.