Аэропорт Грабцево возобновил работу после вечерней остановки

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешило возобновить полеты в калужском аэропорту.

Ограничения, введенные 6 января в 18:56 для обеспечения безопасности, действовали около двух с половиной часов.

Запрет на взлет и посадку воздушных судов был отменен в 21:12. Аэропорт Грабцево снова открыт для выполнения рейсов.

Согласно обновленным данным на сайте аэропорта, вылет в Минеральные Воды перенесен на 22:00.

Решение о введении временных ограничений, как и об их отмене, связано с вопросами безопасности полетов. Теперь работа воздушной гавани возвращается в штатный режим.