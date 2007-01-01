Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В аэропорту Калуги задерживается рейс в Минеральные Воды
Новость дня Общество

В аэропорту Калуги задерживается рейс в Минеральные Воды

В аэропорту Калуги произошла задержка рейса А46304 авиакомпании «Азимут», следующего в Минеральные Воды.
Ольга Володина
06.01, 21:15
0 194
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вылет самолета 6 января 2026 года не состоялся вовремя из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства над Калужской областью.

Представители воздушной гавани проинформировали пассажиров:

- Обращаем внимание, что после снятия ограничений воздушное судно вернется к выполнению рейса согласно расписанию. Актуальную информацию о прилетах/вылетах рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта klf.aero.

Узнать актуальный статус рейса также можно, позвонив в справочную службу аэропорта по номеру +7 (4842) 770-007.

Новости по тегу
аэропорт калуга
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imo4ZDlJUGRsTTNaVTRrNGJUaWczdFE9PSIsInZhbHVlIjoib1FvTEdrVnJ6TSszVG5lWjQ3RnFLWWZWZTM5WFFWaHhobUNqQjhZZGJha3A0YWpMNGV0Qm1lU2l4dmZHN3BQUTdmS3NCeVl0Q2hBalpmaERESyt4WFFtZXA1QzBnTFhVbWVPbHY3NUpsL25ZTmdZZDZIeGFhZDN6T0cxdmM1NkVRSkFNYW5Lanp2Z2Q0UWRQNmdhK3owYUZVdFlnUVY0RmcxeTJEdGNGZld3ZmJTaVVuWm90RGVRNGtmd0xnb0l3VGNoYzlVTFp4ZElJQXo2ZUJUMVJXRnBxMVVpZWhCbVArbDdzNHoyZUNVNFIwWlBYazdtbkN3Q2dETTE5ZC9LaHpkMzRRaTI5dFo5KzNxSXZFaVRTZ1NwY3dPV1ZNS1UxaHlNbEJ4MHdJVkM1aDVyeXB1bVhTVllSS3lqZW9HTldWUitIeGNjM2ZTL2VUMVVUMytpbmFnMVlwMGduVERiWDR4dm5SNU1iUTZHZXhLNXRJbFpPMkM5UlVlQ3laampoT001VTlwN1o1andSa0ZQS1g4UkNrM3J6T050SjgvVC9vU1l5WDVYSXM1bWsyK2F6bUhJUjBmTVlXREFPWkRhayIsIm1hYyI6ImZlNDcyOTJkZjAxNjdmZmJhMDk1MGY5NjU1ZTllNDcyYmM0YjQ3MmVjNTJiNmUzMzRlZDJjNzRkYjVhMzY2NTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV0UXhJOGd4N25VR2lRTFVtUkxWdWc9PSIsInZhbHVlIjoiTjlLM1NNUE00N1hBVWpMVUdrSTVxZjNrY284d1EvZFBZNmR4K3FxVXBXYXJ6K29ab3ZmTEd3TXNwZUtFbnh6RzVqYUwvdWdVYXRJNGF0OUxxK0hIYWpqM21EcjNCRWhmUnc1WEhYdWZrcCtQQThVeHhTSGdwVjZnc3NRNzYyQjRHVVUreEhXcjJYdFlGSFBHdWxpaFM2K1ovUHRxWVZESnpyeDhoaFVSUFFtM0hWcEdMRFRvRUZieVI3VGdab1FZbUJuRzhkdGNET2JlSWVrUXVuZXd4Q2FrYWJQRWY2SWpTWnVBOG9ydUI1QnlpWXVjdTg5Qmh1ZnE2MTNRc0hXNVkwQkVqaEtpVFBFZGxQd2lZQVI1OVhOVEtCZkkrYjh6SW5XYkM0RngrQVdza1NDQnlmREdROHdCOTNBcnh6NXE1OVZ1QzRaOHZkMlIvMlU3WWw1NnE0VnprQmVKQlprMUxBUTA2NnhncHlDaFJFd3hFS1hLRllCV2pOL2pPRzRodEZXd2lUZkdHcUtBR1FLUW0wb2YxR25VMlcxbXpWS0RhVGoxMHREUjY5YndNVnNQbTlNbXhybzV1R0dkN1FOeXdHNFp5b0tWdm1ZSjBrdE5qcXZrT1dreEFrekdkbm50N0lFYXV3d1oyOFJ0ZXlKT2s4RU82L3JaZU1IanN1UUxvaHk3TDAxdlA4UWNMZFZ2OXpIL3RoR0l4NXdIV3VuWDg5K2FJY3pQZ0h6OW5SdWtxNzNZdjgxZWJaT0dnQjZhS1Npak50UTI2OXYxbk5IeXRoYTJ1UVVTbXRXckpOdGlINm45MWlWQjNqSkpxUktib2k3MXNyRGg0eWZjbHc1bCIsIm1hYyI6IjBlYjkwMzZkYTRjMjY0ZjFlMjU2MmMxZjBkOTMxYjMyYTM1OWZhNzAwYzU1Y2VlYWI1NzA1YTc3YWNkZGE4NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+