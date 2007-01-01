В аэропорту Калуги задерживается рейс в Минеральные Воды

В аэропорту Калуги произошла задержка рейса А46304 авиакомпании «Азимут», следующего в Минеральные Воды.

Вылет самолета 6 января 2026 года не состоялся вовремя из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства над Калужской областью.

Представители воздушной гавани проинформировали пассажиров:

- Обращаем внимание, что после снятия ограничений воздушное судно вернется к выполнению рейса согласно расписанию. Актуальную информацию о прилетах/вылетах рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта klf.aero.

Узнать актуальный статус рейса также можно, позвонив в справочную службу аэропорта по номеру +7 (4842) 770-007.