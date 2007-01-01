Афиша Обнинск
Коммунальщики Калуги приехали посмотреть на уточек и поработать

В районе парка «Содружество» на Кубяка после ремонтных работ образовалось озеро.
Владимир Андреев
06.01, 16:25
Об этом мы сообщали сегодня утром, а после обеда, 6 января, Калугаоблводоканал отчитался, что аварийная бригада выехала на место протечки.

Специалисты водоканала проводят аварийно-восстановительные работы, они ведутся без отключения абонентов от системы водоснабжения, - уточнили в водоканале.

По словам специалистов, подача воды будет осуществляться в штатном режиме.

