Коммунальщики Калуги приехали посмотреть на уточек и поработать

В районе парка «Содружество» на Кубяка после ремонтных работ образовалось озеро.

Об этом мы сообщали сегодня утром, а после обеда, 6 января, Калугаоблводоканал отчитался, что аварийная бригада выехала на место протечки.

Специалисты водоканала проводят аварийно-восстановительные работы, они ведутся без отключения абонентов от системы водоснабжения, - уточнили в водоканале.

По словам специалистов, подача воды будет осуществляться в штатном режиме.