Больше тысячи калужан в новогодние праздники обратились в БСМП
Новость дня Общество

Больше тысячи калужан в новогодние праздники обратились в БСМП

Статистику медицинской помощи сообщил во вторник, 6 января, главврач БСМП Алан Цкаев.
Владимир Андреев
06.01, 14:13
С 31 декабря по утро 6 января в больницу скорой медицинской помощи обратилось 1166 человек.

Лечь на больничную койку пришлось 244 пациентам. За эти дни врачи провели 148 операций.

Традиционные новогодние причины в этом году не доминировали в общей картине. Зарегистрировано два обморожения и 13 отравлений. С переломами различной степени тяжести в больницу обратилось 156 калужан.

Всего же в Калужской области до 6 января в медицинские учреждения региона обратилось 11 076 человек.

- Это на 8,5% меньше, чем в прошлом году, - уточнили региональном минздраве.

